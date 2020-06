Poslanici liste Za Kraljevinu Srbiju položili zakletvu kralju i otadžbini

OPLENAC – Koalicija ZA KRALjEVINU SRBIJU koju čini Pokret obnove Kraljevine Srbije (POKS), Monarhistički front NjKV Princa Vladimira Karađorđevića i Srpski pokret monarhista održala je završni predizborni skup na Oplencu, gde je svih 250 kandidata za poslanike položilo zakletvu na vernost borbi za obnovu Kraljevine Srbije.

- Danas su naši budući poslanici položili zakletvu kralju i otadžbini, a u nedelju monarhisti počinju bitku za obnovu Kraljevine Srbije, prvo na izborima, a onda u parlamentu. Biće to istorijski trenutak, kada ćemo prekinuti lanac poraza i početi da gradimo uspešnu , stabilnu, uglednu i dostojanstvenu državu. Samo kralj može objediniti sve političke partije iz vlasti i opozicije oko ključnih nacionalnih pitanja, jer on ne pripada ni jednoj stranci. On jedini može razbiti partokratski sistem i neće dozvoliti političarima da kradu, da krše zakone i ustav. Kralj nije vlast, ali jeste ozbiljan korektor svakoj vlasti. Tražimo podršku svih monarhista i građana koji žele promenu ovog nakaradnog sistema koji traje već decenijama – izjavio je nosilac liste koalicije ZA KRALjEVINU SRBIJU, Žika Gojković.

