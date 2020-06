JOVANOVIĆ IZ METLE: Kladio sam se sa Šešeljom ko će bolje proći na izborima

Predsednik DSS-a Miloš Jovanović ukazao je da lista "Metla", koju predvodi, strpljivo čeka rezultate, ali da postoji neka vrsta nesaglasja između onoga što su čuli sa televizije i rezultata koji dopiru do njih.

"Sačekaćemo veoma strpjivo, razložno da vidimo do kraja rezultate, ako treba tražićemo i uvid. Postoji neka vrsta nesaglasja onoga što smo čuli sa televizija i onoga što dopire do nas", objasnio je na prvom obraćanju posle zatvaranja biračkih mesta.

foto: Marina Lopičić

Kazao je da je ponosan i da čestita svojim članovima kako su izneli kampanju.

"Verujem da smo ostavili trag i dokazali da se može biti energičan u političkoj borbi. To potrvđuje ono što dopire do nas", istakao je on.

Kaže da su u pojedinim delovima Beograda dobili između četiri i 4,5 odsto, a u centralnm delovima Beograda između šest i sedam odsto.

"Na nekim biračkim mestima i preko 10 odsto. U Kragujevcu je dobro stanje, u Užicu smo upravo dobili informaciju sa biračkog mesta iz centra tog grada, gde smo na pet odsto".

foto: Marina Lopičić

Jovanović je najavio da će se najkasnije za sat vremena iz "Metle" ponovo obratiti javnosti.

Miloš Jovanović je za Kurir rekao da se nije čuo sa Vojislavom Koštunicom, kao i da se u večeru kladio sa Vojislavom Šešeljom ko će biti bolji na izborima. Kako sad stvari stoje, Jovanović je dobio opkladu.

(Kurir.rs)

Kurir