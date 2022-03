POSTOJI SAMO JEDAN POLITIČAR U SRBIJI KOME JE IMOVINA PROVERAVANA DVA PUTA Živković o izborima: Uvek se bira između manjeg zla

Predsednik Skupštine Srbije Ivica Dačić trebalo bi danas, prema ranijim najavama, da raspiše izbore za predsednika republike, koji će se održati 3. aprila, zajedno sa vanrednim parlamentarnim i izborima za Skupštinu grada Beograda.

Za televiziju Kurir su o ovoj temi govorili politički analitičar Dejan Vuk Stanković i bivši premijer i osnivač Nove stranke Zoran Živković.

- To što će da bude 10 kandidata na predsedničkim izborima odgovara onome ko ima stabilno i postojano biračko telo - a to je Vučić. On će dobiti svoje glasove, a ostali će morati da se bore za svoje biračko telo između sebe. Ovi drugi će imati zadatak da podignu kvalitet rezultata parlamentarnih lista - rekao je politički analitičar Dejan Vuk Stanković.

foto: Kurir Televizija

Zoran Živković se osvrnuo na 2000. godinu i demokratske promene.

- Treba malo i poštovati iskustva nas matorih. Nažalost, jasam jedan od retkih, možda još dvojica trojica koji su još uvek živi i koji su još uvek politički aktivni. Koji su pobedili nedemokratski režim u gorim uslovima nego što su sad. Savršena vlast to ne postoji. Kao neću da glasam za manje zlo, pa uvek se bira između manjeg zla - rekao je bivši premijer i osnivač Nove stranke Zoran Živković.

Takođe, bivši premijer Srbije Zoran Živković rekao je za televiziju Kurir da je on jedini političar u Srbiji kome je poreklo imovine proveravano dva puta.

foto: Kurir televizija

- Zakon o ispitivanju porekla imovine postoji od 2003. godine i zove se Zakon o finansijskoj administraciji i finansijskom postupku. Jedan političar je prošao kroz tu proveru. I to je dva puta prošao. A to sam ja. I kod prethodne vlasti i kod ove vlasti. Niko druki nema to zadovoljstvo da kaže, "ej meni su dva puta proveravali poreklo svake pare", ja sam to dokazao - rekao je Živković.

