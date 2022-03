TO ŠTO JE PARTIZANOVAC I MOJ PRIJATELJ NEĆE MU POMOĆI NA IZBORIMA: Dačič o Vujoševićevoj kandidaturi za gradonačelnika Beograda

Lider Socijalističke partije Srbije i predsednik Narodne skupštine u tehničkom mandatu Ivica Dačić smatra da neće biti nikakvih iznenađenja na predstojećim izborima i naglašava da očekuje ubedljivu pobedu.

Dačić se osvrnuo i na kandidaturu proslavljenog košarkaškog trenera Duška Vujoševića za gradonačelnika Beograda.

- Duško Vujošević je moj prijatelj, to je politički njegova stvar, neću glasati za njega. Svako ima pravo na svoja politička prava. Ja tu nikog ne bih diskriminisao - rekao je Ivica Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dačić je istakao da svako ima pravo da bira i da bude biran.

- Svako neka se bori na svoj način. Mislim da to što je partizanovac neće uticati na to da mu ja dam glas. Možda bi on mogao da razmisli da glasa za Tomu Filu odnosno za moju parlamentarnu listu - rekao je u šali Ivica Dačić.

Podsetimo, nosilac liste za parlamentarne izbore Socijaldemokratske partije (SDS) je njen predsednik Boris Tadić, dok je košarkaški trener Duško Vujošević kandidat za gradonačelnika Beograda.

