TO SRBIJI NE BI MOGLO DA SE DESI! TREBALO BI NAM 5 MINUTA DA OBORIMO TAKVU LETELICU! Vučić o padu drona u Zagrebu

BEOGRAD - Nikad nismo imali snažniju vojsku... Rekli su mi da me je jedan opozicioni kandidat za pola sata čak 44 puta pomenuo kao odlazećeg predsednika... A nisam ja taj koji je ukidao 63. padobransku. Ovo što se desilo u Zagrebu, Srbiji ne bi moglo da se desi, mi bismo tu letelicu oborili za 5 minuta - rekao je danas u Kaću predsednički kandidat SNS Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić.

On se na predizbornom skupu dotakao i tema poput Ukrajine, NATO-a, pada bespilotne letelice u centru Zagreba ali i spremnosti i opremljenosti naše vojske.

- To da li sam odlazeći ili dolazeći reći će narod, ali nisam uništavao vojsku i Srbiju!, kazao je Vučić.

- Vidim da pričaju opet kako treba da budemo deo NATO-a. Ja mislim da to ne treba da bude tako. Mi imamo našu vojsku, i čuvaćemo sami svoju zemlju i svoje nebo. Ja sam dobio uveravanje iz vojnog vrha da ono što se dogodilo u Zagrebu da bi nama bilo potrebno samo pet minuta, i da bi oborili takvu letelicu. Zato što danas imamo čime, imamo dežurne MiG-ove i PVO sisteme. Na to sam ponosan, i to je vaša zasluga - rekao je Vučić.

Kurir.rs