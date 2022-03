ZASADILI 20 SADNICA JAVORA: Vujović, Kesar, Mirković i Joksimović na uređenju prostora oko jezera u Resniku

Povodom Međunarodnog dana reka organizovana je akcija uređenja prostora oko jezera u Resniku, u kojoj su učestvovali Irena Vujović, Dejan Kesar, Aleksandar Mirković i Nemanja Joksimović, a tom prilikom posađeno je i 20 sadnica Javora koje su obezbeđene iz ličnih sredstava.

Irena Vujović je navela da je ova akcija samo jedna od mnogih kojima pokazujemo da brinemo o životnoj sredini i da nam je stalo da naše reke, jezera i potoci budu čisti i naglasila da će u narednim godina biti velikih zelenih investicija.

Vujović je rekla da će se graditi postrojenja za preradu otpadnih voda, kao i kanalizacione mreže gde nedostaju i na taj način učinićemo kvalitet vode u rekama još boljim. Prema njenim rečima pošumljavanje je jednako važno jer se time poboljšava kvalitet vazduha, te je zato Vlada Republike Srbije izdvojila sredstva za tu namenu.

- Do sada je širom Srbije pošumljeno 400 hektara površina, na kojima je zasađeno preko 150 hiljada sadnica, a za tekuću godinu obezbeđena su još veća sredstva i to je naš zalog za budućnost - istakla je Vujović i daodala: - To je naš zalog za zdraviju i čistiju sredinu, to je način da pokažemo kako se voli i čuva Srbija, ali samo ujedinjeni možemo nastaviti da razvijamo Srbiju i da je učinimo još boljim mestom za život generacijama koje dolaze. Dela govore, zajedno možemo sve.

- Da bi sve ovo bilo moguće, potrebno nam je da budemo složniji neko ikada. Vodimo racionalnu i odgovornu politiku, a jedini koji u ovom trenutku može da nam obezbedi mir i stabilnost jeste Aleksandar Vučić - naglasio je Dejan Kesar i dodao: - Važno je da u ovim trenucima imamo odgovornog lidera na čelu države, kome je interes Srbije i njenih građana na prvom mestu.

