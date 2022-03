BEOGRAD BEZ GUŽVI: Antić u Rakovici najavio završetak spoljne magistralne tangente koja će rasteretiti saobraćaj u Beogradu

Socijalisti su danas organizovali predizborni skup u Rakovici na kojem se građanima obratio potpredsednik Socijalističke partije Srbije Aleksandar Antić. On je poručio da Beograd predstavlja najveće gradilište u jugoistočnoj Evropi i da je SPS svojim energijom i velikim trudom dao snažan doprinos razvitku glavnog grada. Kako je naglasio, socijalisti su spremni da i dalje preuzimaju odgovornost za dalji razvoj Beograda.

- Za svaki deo grada Beograda imamo jasne planove zato što mi za Beograd živimo, mi Beograd razumemo i znamo šta je to neophodno Beogradu. Beograd ima gotovo dva miliona stanovnika i zato moramo i dalje da razvijamo saobraćajnu infrastrukturu. Jedan od bitnijih infrastrukturnih projekata tiče se i građana Rakovice, a to je nastavak radova na delu spoljne magistralne tangente na deonici Borska - petlja "Lasta". To će biti jedna nova moderna saobraćajnica visokog profila koja će rastereti pre svega gradske delove i time značajno ubrzati saobraćaj u Beogradu - objasnio je Antić.

foto: SPS

On je naglasio i da su SPS i njegov lider Ivica Dačić spremni da svim svojim znanjem nastave da rade za građane Srbije i Beograda. Okupljenim građanima na Vidikovačkoj pijaci obratio se i kandidat za narodnog poslanika prof. dr Vladimir Đukić.

