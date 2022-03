VUČIĆ POSLE PAZARA U RAŠKI: Veličanstven doček, država nije igračka, obnovićemo škole! Prosečna plata biće 1.000 a penzija 500€

NOVI PAZAR - Predsednički kandidat SNS i liste Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić danas je u Novom Pazaru gde se održava predizborni skup na koji je došao ogroman broj građana sa stranačkim ali i državnim obeležjima.

13.20 - Prosečna plata biće 1.000 evra, a penzija 500 evra. To je veliko, važno i odgovorno obećanje, poručio je predsednički kandidat.

13.10 - Raška je uz Vučića, doček za predsedničkog kandidata. Veliki broj građana dočekao je aplauzom i uzvicima predsedničkog kandidata SNS Aleksandra Vučića da dođe sa skupa u Novom Pazaru.

On je na samom početku obraćanja naglasio da država nije igračka.

- Da vam ne obećavam previše, obnovićemo škole a zašto... Zato što su nam deca najvažnija a vidim da su mnogi ovde danas doveli decu - rekao je Vučić najavivši izgradnju puteva jer su oni preduslov za dovođenje velikog investitora. On je pozvao muškarce da budu odgovorniji, da junačenje po kafanama nikome ne treba jer nama treba mir a žene to znaju koje su mnogo odgvornije.

00:26 Aleksandar Vučić stigao u Rašku

- Nama treba mir - poručio je Vučić rekavši da sami treba da čuvamo naše nebo i našu slobodu pa rekao da nije za ulazak u NATO ali jeste za saradnju.

Ogroman broj ljudi okupio se danas u Raški kako bi dočekao predsedničkog kandidata Srspke napredne stranke Aleksandra Vučića.

13.00 - PORUKE IZ NOVOG PAZARA: Rasim je ponosni Bošnjak a ja ponosni Srbin i ne vidim da nam to smeta! Kraj Vučićevog govora Živeo Pazar, živela Srbija pozdravljen je ovacijama i skandiranjem "Vučić, Vučić".

00:20 Baklje u Novom Pazaru pred dolazak Aleksandra Vučića

12.50 - Rasim ne voli u tabliću da gubi a kamoli... Vidim ja da ga boli a rekao je da neće da pominje politilke protivnike... Važno je da radimo, da ostavimo to iza sebe, to je spomenik, to je ono za šta živite i za šta se borite..., rekao je Vučić dodavši da to ostaje i Emini i Milici.

Ja imam Milicu, Danila i Vukana... On je prethodno rekao da voli svu našu decu i da voli svu našu decu. - Ja imam Milicu, Danila i Vukana i volim ih ali to ne znači da ne volim Nihata i Eminu, sve su to naša deca, sve ih podjednako volim - dodao je i podsetio da je u njihovom kraju Pazaru, Tutinu, Sjenici bio više nego svi predsednici od Drugog svetskog rata.

12.40 - Obraćanje predsedničkog kandidata Vučića u kojem je govorio o partnerskom odnosu s Rasimom Ljajićem i njegovom strankom svestan da će Rasima odmah napasti zbog te saradnje. On je govorio o planovima koji menjaju živote običnih ljudi poput novog Kliničkog centra u koji će biti uloženo na desetine miliona evra i puteva.

Pogledajte doček Pazaraca za predsedničkog kandidata Vučića

- Gledam istraživanja svaki dan, pobedićemo ih!, rekao je Vučić dodavši da nije došao da moli za glasove već je sve ovo radio jer je video zahteve da vrati školsku upravu u Pazar.

Pozvao Novopazarce da mu ne sude po onome što je rekao pre 30 godina, već po delima Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Aleksandar Vučić pozvao je danas Novopazarce da me ne sude po onome što je rekao pre 30 godina, "već po delima i onome što je uradio u poslednjih deset godina", za njih i za taj kraj.Vučić je na predizbornom skupu SNS u sportskoj hali "Pendik" rekao da je u poslednjih deset godina "uloženo na desetine miliona evra" u Novi Pazar i okolna mesta. Naveo je da se "privodi kraju rekonstrukcija puta Novi Pazar - Tutin, da je pri kraju projektna dokumentacija za brzu saobraćajnicu Kraljevo - Raška - Novi Pazar, da će kroz Pešter proći auto - put i da je planirano vise desetina miliona evra za formiranje Kliničko-bolničkog centra u Novom Pazaru". Hala "Pendik" bila je u bojama i zastavama isključivo SNS-a, iako je prema procenama sa lica mesta najveći broj prisutnih bio iz Socijaldemokratske partije Rasima Ljajića, što je Vučić tokom obraćanja prisutnima zamerio osobama iz protokola.

- Rasim je ponosni Bošnjak, a ja ponosni Srbin i ne vidim da nam to nešto smeta, rekao je Vučić što je dočekano ovacijama u hali. On je naglasio da šta god ko mislio o njemu uvek je bio onaj koji je činio sve da sačuva mir u regionu.

12.15 - Prvi je za govornicu stao Rasim Ljajić, lider SDPS, koji se pridružio ovoj izbornoj listi. Dočekan ovacijama on je naglasio da su ljudi željni da čuju "šta možemo da im obećamo". On je rekao da je na samom početku kampanje dogovoreno da nema napadanja jer za to nema razloga pošto je toliko urađeno i ostvareno da ne može da se nabroji i da nema potrebe da se o bilo čemu drugom govori.

- Aleksandar Vučić je naš predsednički kandidat, hoćemo da Vučić pobedi - rekao je Ljajić i rekao da je "naša politika srećan, zadovoljan i bogat čovek".

Ljajić je podsetio na prethodna vremena i pojedine kandidate koji su u prošlosti po džamijama pričali o autonomiji i nazivali njegove pristalice četnicima...

- I gde je ta autonomija... Ljudi, naša autonomija je ovaj auto-put koji je danas počeo da se gradi - rekao je Ljajić i dodao da je svestan da se Vučić i on ne slažu u svemu ni po pitanju prošlosti ni po pitanju budućnosti ali da se slažu u jednom - investicijama i razvoju i važnosti zajedničkog života Srba i Bošnjaka na Balkanu.

On je pozvao sve da glasaju za predsedničkog kandidata Aleksandra Vučića...

- Hoćemo da ugrozimo stotine miliona i milijarde investicija, pa ovo su najveća ulaganja od Drugog svetskog rata u ovaj kraj - rekao je Ljajić i dodao da njih niko ne može da pravi ludima jer se ne kopčaju na leđima. Poručio je i da je najvažnije da se Srbi i Bošmnjaci slažu u Pazaru kao što su se oduvek slagali.

