VUČIĆ BIO U KIKINDI, OPOVU I PADINSKOJ SKELI: Brinućemo o Srbiji, vama i vašoj deci! Hoćemo sami da čuvamo svoje nebo (VIDEO)

Predsednički kandidat SNS i liste "Zajedno možemo sve" Aleksandar Vučić danas je govorio na predizbornim skupovima u Kikindi, Opovu i Padinskoj Skeli.

Vučić u Padinskoj Skeli o napadima opozicije: Nastavite da nas vređate, mi vas nećemo

Vučića je u Padinskoj Skeli najavio čuveni fudbaler Saša Ćurčić Đani, dok su se među okupljenim građanima vijorile zastave i transparenti.

"Taj je ceo London predriblao, ne samo na terenu", uzvratio je Vučić pohvalama Ćurčiću, pa nastavio:

"Uradili smo veliki dom zdravlja u Borči, koji više liči na bolnicu, uradićemo rekonstrukciju doma zdravlja i u Krnjači".

foto: Kurir

"Uložićemo dosta. Za nas je važno da u Borči napravimo sportski centar sa otvorenim i zatvorenim bazenom. Važno je što smo potpisali sa evropskom investicionom bankom... Bilo je komplikovano, ali kreće da se radi kanalizaciona mreža. Tu imamo problem kod Padinske Skele".

Kako je dodao, građani treba da slušaju one koje znaju, i koji grade, a ne one koji mole da im date glas na izborima.

1 / 4 Foto: Kurir

"Oni misle da su iznad nas, a niti su završili škole, niti su vredniji, možda lepše misle o njima, ali to govori o vama i nama. To znači da smo skromniji. Na nama je da pomognemo ljudima koji nisu rešili svoje probleme, kojih godinama ima dosta i mnogo".

Govoreći o brojnim problemima, Vučić je istakao da ljudima ne obećava ništa što ne može da uradi, te obećao da će u vreme izborne tišine primiti delegaciju ljudi koji imaju probleme sa legalizacijom objekata.

"Sada pozivam, da 1. ili 2. aprila, dobiju poziv da dođu do mene. Milion stvari tu ima da se uradi, ali moramo da obezbedimo ljudima da žive normalno".

"Neću da izlazim sa tim čim se izbori završe... Uvek su komplikovali proces legaloizacije, samo zato što je uvek neko očekivao da je on taj koji je milosrdni anđeo, koji će to da završi, i da stavi pare u svoj džep".

1 / 6 Foto: Kurir

Kako je Vučić dodao, on nije neko ko je šarmantan, i neko ko ume na silu da se smeje, dodajući da je veoma zabrinut.

"Zabrinut sam ne zbog onoga za šta smo mi krivi, zabrinut sam za velike koji ne žele jedni druge da čuju. Svi pričaju o miru, a ne žele ga, oni žele poraz".

On se osvrnuo i na napade Kurtija i Đukanovića, navodeći da oni samo žele da Srbiju uvuku u blato sukoba, a da je na Srbiji da prećuti gluposti.

"Mi ćemo da gradimo fabrike, puteve, da mislimo na budućnost dece, i da čuvamo mir. Suviše smo ratovali, da bismo takve greške ponavljali".

Kako je dodao, o političkim protivnicima neće govoriti.

"Smešni su, a ja sam izgradio više auto - puteva, škola, muzeja i pozorišta, nego što vi umete da nacrtate. Natavite da vređate, mi vas nećemo. Mi ćemo da brinemo o vama, o vašoj deci".

Predsednički kandidat SNS se dotakao i pitanja KiM, ističući da je situacija teška, ali da Srbija nikada neće priznati KiM.

"Ja se ne stidim, ja vama mogu da kažem da vas volim, boriću se za vas, u vaše ime, na svakom mestu. Izbori nisu igra, država nije igračka. Molim mlade ljude da ne budu buntovni. Neka razmisle dobro, jer jedna greška, i države nema. Pogledajte danas šta su uradili oni koji su želei prevrate u svetu, doveli su do toga da zemlje pola nema, da nema budućnost. Molim vas da budete obazrivi i ozbiljni, i ako to budemo uradili, pobedićemo uspešnije nego ikada. To je Srbija koja veruje u strpljenje, snagu i energiju mladih ljudi. Naš je cilj da prosečna plata bude više od 1.000 evra, prosečna penzija više od 500 evra. Može nekada da se kasni, da nešto ne uradimo na vreme, ali kada kažemo da ćemo nešto da učinimo, to ćemo uraditi"!

Prethodno je Vučić bio na skupovima u Kikindi i Opovu...

Vučić u Opovu: Bezbroj puta je Srbija plaćala tuđe cehove, sada je vreme da brinemo o sebi! Hoćemo sami da čuvamo svoje nebo

- Situacija u kojoj se nalazimo je teška, nismo ni krivi ni dužni za sve ono što se zbiva između Rusije i Ukrajine. Teško je izbeći, kad se veliki tuku, neretko mali stradaju. Moramo da se trudimo na svaki način da sačuvamo zemlju. Treba da budemo neko ko će pre svega da brine o sebi, o svojoj budućnosti. Bezbroj puta smo plaćali ceh za najviše ideale, vreme je da brinemo o sebi i razvoju svoje zemlje.Kao da mnogi ne žele da nas puste da se sklonimo i nikome ne smetamo. Zato ćete da vidite sve žešće napade koji dolaze iz Prištine, Podgorice. Imajte u vidu da hoće da iskoriste priliku da nešto urade, da Srbiju bace na kolena - rekao je Vučić i dodao:

foto: Kurir

- Mi smo krivci zbog čega? Zato što ćutimo, nikoga ne napadamo? I po tome vidite da neko na silu pokušava da nas uvuče u sukobe. To moramo da izbegnemo po svaku cenu. Moramo da vodimo računa o sebi, da čuvamo mir da razmišljamo o daljem razvoju Srbije i ne smeju da nas uvuku u blato. Da razumete da je danas sveta reč za svakog od nas odgovornost i razumevanje. Danas nije vreme za velike parole, za veliku buku i dreku. Moramo da budemo ozbiljniji i odgovorniji, da brinemo o budućnosti Srbije.

1 / 6 Foto: Kurir

Nekome Srbija mora da bude važnija od političke sujete, partije i svega, mi samo odgovaramo delima, kaže Vučić.

- Hajde da pričamo, nedaleko odavde je Pančevo, sećate li se ljudi, fabrike nije bilo, a sada smo doveli jedan od dva najveća industrijska centra u Srbiji. To smo uradili radom i trudom. Znate li koliko je energije, rada i truda potrebno da biste doveli nekoga ko će da zaposli toliko ljudi? - rekao je Vučić.

foto: Kurir

Vučić se ponovo dotakao histerije koju plasiraju politički protivnici, navodeći da je cilj SNS-a da budu mirni, ozbiljni, i da je budućnost u deci za koju će se boriti.

- Je l' vi mislite da kada Kurti ili Milo govore loše o srpskoj crkvi, o meni, vama, mislite li da se plašim, da ne smem da im odgovorim? Ne, samo kažem sebi izbroj do deset, izboj do hiljadu. Bolje je da prećutimo, da nas ne uvlače u njihovo blato! Pre samo sedam godina, svi u regionu, od Sarajeva, Titrane, Skoplja, Podgorice, bili su kao mi, a danas smo po svemu, po svim parametrima ubedljivo prvi na Balkanu - dodao je Vučić.

Istakao je da je važno da "sami čuvamo svoje nebo".

- Niko u Srbiji neće ostati gladan ma šta da se dešava u svetu. Samo da imate tu vrstu sigurnosti. Oni su gledali Srbiju kako je vojno slaba, kako može da bude lak plen svakome. Srbija će da snaži i jača, Srbija želi da uvek može sama da čuva svoju zemlju i nebo. Nećemo u NATO, hoćemo sami da čuvamo svoje nebo, sami da se staramo o sebi i svojoj budućnosti. Lepo je da imamo sa njima dobru saradnju ali ne smemo da zaboravimo nijedno ubijeno dete - naglasio je Vučić.

00:39 Aleksandar Vučić u Opovu

- Doneli su odluku u Briselu, potrebni su im nafta i gas i neće da uvode sankcije za Gasprom ukoliko prodaju naftu za zemlje u EU, a ako su vlasnici preduzeća trećih zemalja onda važe sankcije, što bi značilo da ne možemo da uvozimo naftu, ali mi se snalazimo. Rešavamo probleme. Razgovarali smo i sa Rusijom, ne želimo nikome ništa da otimamo. Srbija nije takva i Srbija neće to da radi. Poštovaćemo svakoga. U svemu ovome ćemo da se snalazimo, ali da imate u vidu da niko ne zna šta donosi sutra - istakao je Vučić.

O ulaganjima

- U 2019. godini smo dogovorili i sve je bilo odobreno i onda je krenula korona, u najkraćem periodu uložićemo veliki novac i Dom zdravlja će izgledati drugačije i moći će da primi sve pacijente. Spremni smo da uložimo 1,7 miliona odmah. Ono što je takođe važno je da ćemo u Sakulama da rekonstruišemo osnovnu školu, 750.000 smo dogovorili da uložimo, ono što je još važno je da ćemo od fiskulturne sale u Opovu da napravimo višenamensku salu. Ono čime jesam nezadovoljan je da je linija 170 ide na svakih 80,90 minuta, dajem reč da će ta linija ići na 40 minuta i da će produžiti put do Sakula i Barande - rekao je Vučić.

Građani su se već okupili i očekuju dolazak lidera SNS.

foto: sns

Pre Opova, Vučić je bio u Kikindi gde se obratio prisutnima.

Vičić u Kikindi: Svakodnevno napadaju našu crkvu i našu državu, Srbija je dovoljno pametna! Sačuvaćemo mir i stabilnost

Vučić je na skupu u Kikindi poručio da su napadi na našu zemlju i crkvu gotovo svakodnevni te je istakao da je uveren da "ćemo sačuvati mir i stabilnost".

- Vremena su mnogo ozbiljnija od toga da samo uzvikujemo parole pobedničke ili bilo kakve druge. Došao sam da kažem šta nas čeka i da zamolim za podršku da sačuvamo našu Srbiju. Situacija u svetu biće iz dana u dan kompliokvanija i u to nemam nikakve sumnje i biće sve teža umesto da bude lakša. Sukobi će biti još veći, još žešći i u Evropi i u celom svetu. To za nas predstavlja veliki teret, muke i poteškoće. Pitanje je kako i na koji način će se i jači od nas izboriti sa problemima sa kojima se suočavaju - rekao je Vučić na početku obraćanja i dodao:

foto: SNS

On je istakao da pred nama nisu laka vremena i da će sukobi biti još žešći.

- Iz regiona imamo svakodnevne napade na crkvu, državu, sa željom da nas isprovociraju i ne bi li Srbiju uveli u sukobe. Srbija je dovoljno mudra i dovoljno pametna. To rade jer znaju koliko smo snažniji od njih. Misle da je došlo vreme za naplatu svih računa i da je vreme da konačno unište Srbiju jer nikad ni jedna Srbija nije dovoljno mala i dovoljno slaba kako bi oni želeli. To danas vidite i iz Prištine i iz Podgorice. Već za sutra smo zakazali sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Ono što je važno da mi budemo potpuno jedinstveni. Očekujte svašta, sutra će i u Crnoj Gori, ali i Aljbin Kurti dobiti odgovor, a on će biti sa dalekosežnim posledicama - kazao je Vučić.

01:00 Aleksandar Vučić u Kikindi

Istakao da je Srbija danas dovoljno pametna, te da je uveren da ćemo sačuvati i mir i slobodu za naše ljude.

- Za nas je važno da se iz svega ovoga mi izvučemo, da ne budemo neko ko će da bude glavni akter, da jednom nas preskoči. Sva nesreća koja je svet zahvatila biće još veća i još teža i ne isključujem veće sukobe od sukoba dveju zemalja. Iz svega toga mi moramo da budemo isključeni, da nas ovi neodgovorni iz regiona ne uvuku u tako nešto. Mnogo dece smo gubili u svim tim ratovima, da nismo bilo bi nas više nego Holanđana. Samo vas molim da razumete svu komplikovanost svega što se oko nas zbivai da razumete da je odgovornost ključna reč za sadašnjost i budućnost - rekao je Vučić i dodao:

00:14 Kikinda čeka Vučića

- Izbori nisu igra, država nije igračka. To je pitanje nečijih dela, posvećenosti, poznavanja politike i nečijeg racionalnog rasuđivanja. Hvala vam što ste tu da pomognete. Nisam došao da govorim bilo šta loše o našim političkim protivnicima, nemam problem sa tim. Za nas je situacija toliko ozbiljna danas da nemamo vremena da se bavimo njima i nećemo da se bavimo njima. Kada je Srbija u opasnosti naša sveta dužnost je da je čuvamo i da brinemo samo o Srbiji a ne da se obračunavamo sa političkim protivnicima.

foto: SNS

Vučić je najavio izgradnju brze saobraćajnice u Kikindi, kao i rekonstrukciju brojnih puteva, zamenu vodovodnih cevi, kao i veliko ulaganje u rekonstrukciju bolnice u Kikindi.

- Prosečna plata u Srbiji biće viša od 1.000 evra, a penzije veće od 500 evra i to je cilj kojim ćemo da težimo ako dobijemo vaše poverenje. Može nekad da se dogodi da zakasnimo ali kada kažemo da će nešto da se ostvari znate da će to da se dogodi - rekao je Vučić.

Nakon doktorke Zdravković građanima se obratio i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

- Mi 3. aprila glasamo o našoj kući, 4. aprila nema popravnog, nema kajanja. Svi moramo da izađemo na izbore, da kažemo ko je domaćin naše kuće - kazao je Vučević i pozvao sve prisutne da izađu na izbore i da pokažu predsedniku "da sever nije hladan, da ima emocija".

Okupljenim građanima obratila se i dr Marija Zdravković direktorka KBC "Bežanijska kosa" i kandidatkinja na listama SNS za parlamentarne (šesta) i beogradske izbore (druga).

- Srećna sam što sam danas u Kikindi, prvi put u životu i srce mi je puno kad vidim ovoliko pozitivnih ljudi, mladih, koji su došli da podrže jednu politiku koja je u prethodnih 10 godina pokazala da Srbije nije više ista niti će ikada više biti ona Srbija na kolenima, koja je dobijala direktive iz inostranstva i gde su pojedinci odlučivali o sudbini celog naroda - rekla je ona između ostalog.

foto: SNS

Skup je počeo obraćanjem člana Predsedništva SNS Milenka Jovanova, a pre toga intonirana je I himna "Bože pravde".

- Pokazali smo da znamo da se izborimo kada je to potrebno, i da umemo da se borimo i da stradamo, ali sada je vreme da se sačuvamo. Sada treba da pobeđujemo u putevima, u obnovama škola, to su pobede koje su potrebne ovoj generaciji - rekao je Jovanov.

Veliki broj građana sa stranačkim ali i državnim obeležjima se već okupio kako bi dočekao Vučića.

1 / 7 Foto: SNS

Skup počinje u 15 časova, na Trgu srpskih dobrovoljaca, a predsednik SNS Vučić razgovaraće sa građanima Opova i Padinske Skele.

(Kurir.rs)