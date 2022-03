SRBIJA PUNO URADILA ZA ZDRAVSTVO: Aleksandar Antić: Novi Beograd da dobije novi Dom zdravlja

Potpredsednik Socijalističke partije Srbije, Aleksandar Antić, razgovarao je danas sa građanima Bežanijske kose. Tom prilikom, Antić je naglasio da je, kroz svakodnevne razgovore sa građanima, Socijalistička partija Srbije prepoznala veliki broj pitanja koji su od krucijalnog značaja za Novobeograđane. - Naš tim je, zajedno sa Novobeograđanima pokrenuo je veliki broj inicijativa koje su značajne za život na Novom Beogradu, a jedna od njih je svakako izgradnja novog Doma zdravlja na Bežanijkoj kosi. Nekoliko hiljada stanovnika ovog naselja potpisalo je ovu inicijativu, i to će biti jedan od ključnih elemenata naše politike na Novom Beogradu - rekao je Antić.

On je istakao da je Srbija puno uradila za zdravstvo, kao i da je to jedan od segmenata koji se najbrže razvija, uzimajući u obzir izgranju novih kliničkih centara, kovid bolnica, ali da isto tako, uz to mora biti unapređen i sistem primarne zdravstvene zaštite.

- Uz izgradnju novog Doma zdravlja na Bežanijskoj kosi, koji je ovde neophodan, mi ćemo rekonstruisati postojeći Dom zdravlja u ulici Goce Delčeva, kao i onaj u Bloku 44. To je ono za šta će se Socijalistička partija Srbije u narednom periodu snažno založiti - zaključio je Antić.