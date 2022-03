MALI ODGOVORIO ALEKSIĆU: Vajni „ekonomista“ s kecom iz matematike ponovo laže

BEOGRAD - Ministar finansija u Vladi Republike Srbije i potpredsednik Srpske napredne stranke Siniša Mali danas je reagovao na najnovije saopštenje potpredsednika Narodne stranke Miroslava Aleksića i napomenuo da vajni „ekonomista“ sa kecom iz matematike ponovo iznosi notorne laži i poredi neuporedivo.

On je upitao Aleksića kakve veze ima Rio Tinto sa obračunom zarada u javnom sektoru i poručio mu da bi trebalo manje da sluša gazda Đilasa, i da potura njegove priče iz paralelnog univerzuma.

„Ja razumem da čovek ne može da sabere dva i dva, ali me zbunjuje njegova ideja da poredi neuporedivo. Međutim, očigledno je da neodgovornim, lažnim izjavama i on i vođa te biznis grupe koju predvodi Dragan Đilas, ponovo pokušavaju da stvore paniku. Ipak, građane ne treba da zavedu gluposti koje iznosi Aleksić, posebno ne one koji su zaposleni u javnom sektoru. Svi uredno dobijaju plate i država svim zaposlenima u javnom sektoru redovno uplaćuje radni staž. Tačno je da smo uveli novi softver za obračun plata Iskra, sa osnovnim ciljem da napravimo red u sistem zarada u javnom sektoru i on je u primeni od januarske plate.

Naime, njegovi navodi da je u u javnom sektoru „skinuto do dva meseca radnog staža“ posle uvođenja novog kompjuterskog programa za obračun plata isti, apsolutno nisu osnovani“, objasnio je Mali. Kako je rekao, Aleksić, ako već želi da priča o tom softveru, treba da se dobro informiše i da shvati da se ovim projektom automatizuje dosta poslovnih procesa, koji se danas obavljaju ručno, da se smanjuju mogućnosti ljudske greške prilikom unosa podataka za obračun zarada, jer sistem ne dozvoljava sledeći korak, ukoliko se primeti nelogičnost ili neispravnost.

„Isto tako sistem pokazuje sve trenutne nelogičnosti koje se u praksi dešavaju, poput prekovremenih sati, neodgovarajućih koeficijenata za radna mesta, neodgovarajućih zvanja za stručnu spremu i slično. Pored toga, kroz ovaj projekat prati se i fluktuacija zaposlenih, kao i trendovi i potrebe po organizacionim strukturama, što je značajan podatak za tržište rada“, objasnio je on.

Mali je objasnio da je projekat Iskra prethodni korak za uvođenje platnih razreda u sistem državne i lokalne samouprave, a sve u cilju donošenja sveobuhvatnog propisa u ovoj oblasti.

„Kroz taj informacioni sistem plate se već obračunavaju i isplaćuju počev od januarske plate. Trenutno je na tom sistemu 147 korisnika javnih sredstava kojima se obračunava i isplaćuje plata, što čini isplatu za ukupno 17.953 zaposlenih, a od narednog meseca u sistem se uvodi još 518 korisnika javnih sredstava, što će činiti isplatu za ukupno 39.322 zaposlenih, čime će biti realizovan Paket 1. “, naveo je Mali. Istakao je da je reč o jednom od najvećih projekata Minstarstva finansija ove godine, zajedno sa uvođenjem novog modela fiskalizacije i e-faktura, te da je reč o sistemskim promenama koje će promeniti način funkcionisanja privatnog i javnog sektora. Napomenuo je i da je reč o reformi, koja se sprovodi u skladu sa programom koji je utvrđen sa Međunarodnim monetarnim fondom. „Na ovom projektu se dugo radilo i on predstavlja pravu revoluciju. Za sve nas to je veliki izazov, s obzirom da je reč o važnom poslu koji niko nije uradio decenijama“, rekao je Mali.

On je poručio Aleksiću da su njegove izjave, pre svega blamantne, jer konstantno pokušava da ispadne pametan, a da oni koji to i pročitaju, mogu samo da se zapitaju da li je moguće da je Jeremićeva perjanica, ponavljač sa kecom iz matematike, treći na listi otužnih kadrova koje je angažovao gazda Đilas.

„Oni su toliko tragikomični da im politički protivnici uopšte i nisu potrebni, pošto sa gomilom izrečenih neistina, koje i malo dete može da pročita, još više zaglibljuju u političkoj prošlosti. Doduše, građanima je dosta i tragedije i komedije koju proizvode. Za razliku od njihove nazadne lopovske politike, koja je zemlju doterala do bankrota, građani ponovo mogu da veruju državi, jer su videli da su se ostvarila sva obećanja koja je ova vlast dala. Te priče da država duguje dva doprinosa su možda bile realnost u njihovo vreme, jer svojevremeno od silne krađe nisu imali dovoljno ni da isplate plate u javnom sektoru i penzije.

Za razliku od njih, koji su se zaduživali da bi koliko toliko ispoštovali dinamiku tih isplata, mi danas nemamo problema, zahvaljujući domaćinskoj ekonomskoj politici koju vodimo. Danas razmišljamo o napretku i povećanju životnog standarda i činimo sve da do kraja mandata sledeće vlade prosečna plata bude 1.000, a prosečna penzija 500 evra“, zaključio je on.

