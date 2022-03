GIGANT AUTOMOBILSKE INDUSTRIJE STIŽE U SRBIJU! Vučić u Subotici saopštio sjajne vesti

Aleksandar Vučić, kandidat SNS na predsedničkim izborima, na današnjem skupu u Subotici saopštio je sjajne vesti.

Vučić je najavio dolazak automobilskog giganta u Srbiju.

"Vama u Subotici prvima da kažem. U naredna tri meseca ćemo vas iznenaditi najboljom vesti u istoriji, a tiče se dolaska investitora, čija imena ne smem još da kažem. Reč je o automobilskoj industriji", rekao je Vučić i dodao:

"To su takva imena svetske automobilske industrije da me strah i da pomislim. Ako to bude, mislim da smo sve svoje probleme za budućnost rešili".

(Kurir.rs)