BRUTALNI NAPADI NA SPORTISTE! Podržali Vučića, pa se suočili sa uvredama! Ministar Udovičić zapušio usta opoziciji

Brojni značajni sportisti Srbije, koji su ovu zemlju u svetu predstavljali na najbolji način i donosili nam medalje, podržali su predsednika Aleksandra Vučića pred izbore koji se održavaju ove nedelje.

Nakon toga, suočili su se sa brutalnim uvredama koje protiv njih vode pojedini opozicioni mediji. Ovim povodom za portal Pink.rs oglasio se ministar sporta i omladine Vanja Udovičić, koji je sam ovoj zemlji takođe tokom svoje profesionalne sportske karijere doneo veliki broj medalja.

Udovičić je oštro odgovorio svima koji napadaju njegove kolege i poručio da ne zna odakle nekome pravo da naše idole olako pretvara u najgore ljude.

- Ne znam odakle poriv, a još manje pravo bilo kome da naše sportiste koji su sinonim uspeha i ponosa tako olako od idola i heroja pretvara u najgore i tako ih isključivo odbacuje, time besramno udarajući na sve što jesu i što simbolizuju samo zbog stava koji iznesu o nečemu, pa i o političkoj opredeljenosti. Kako je i zašto neoprostiv greh da sportista ima stav i potrebu da nekoga podrži u nečemu, pa i u politici koju predstavlja? Možda smeta činjenica da je upravo sport taj koji je oborio sve rekorde, da je uspešniji nego ikada i da su ulaganja u sport nikada veća? Možda će i medalje naših sportista, ukoliko iskoriste svoje osnovno pravo i iznesu svoj stav, prestati da budu medalje za našu Srbiju? Je l’ to sledeće, da neko pokuša da nas ubedi da su naši olimpijski, svetski i evropski prvaci zapravo prestali to da budu ili da to nikada nisu ni bili jer su podržali nekoga ko se nekome ne dopada? Otkud uopšte nekome pravo da po svom nahođenju određuje šta je dobro, a šta loše? - rekao je Udovičić za Pink.rs i dodao:

- Lično, nikada nisam imao problem sa takozvanim “etiketiranjem”, ali kao neko ko vrlo dobro zna šta stoji iza svakog sportskog uspeha, eto baš ne dam i baš nikada nikome neću dati za pravo da ma kog sportistu osporava, kudi i omalovažava, samo jer je izneo lični stav o bilo čemu. Argumentovana rasprava o stavovima je legitimna i opravdana, ali brutalno neistinito osporavanje integriteta ljudi, posebno sportista, nije i nikada neće biti! Šampioni naši, veliki ste! Srbija će uvek biti uz vas, jer mi smo ponosna zemlja slobodnih ljudi u kojoj se sport živi i slavi i to baš niko nikada neće promeniti! - kazao je Udovičić.

