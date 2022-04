POKAZALO SE DA U PREDIZBORNOJ KAMPANJI KRITIKE NE PROLAZE! Stručnjaci o izborima: Građane zanima PROGRAM koji se izlaže

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je u svom obraćanju nakon zatvaranja biračkih mesta rekao: "Procenjujemo da je na izbore izašlo oko 3.840.000 ljudi. Neko je želeo da napravi probleme, a sve je proteklo u najboljem redu. Zadovoljan sam što su ljudi u tolikom broju izašli, želim da čestitam svim političkim takmacima. Srbija će morati da se opredeli kako će u budućnost".

O tome kolika je bila izlaznost, ko je zadovoljan, a ko nezadovaljan rezultatima, kakva je izlaznost bila u dijaspori govorili su u Jutarnjem programu Kurir televizije novinar Saša Gajović i Vladimir Vuletić.

foto: Kurir televizija

Gajović smatra da su izbori 2022 pokazali da u predizbornom delu kritike na račun drugih ne prolaze.

- Nema nikakve dileme da je sukob Ukrajine i Rusije uticao na izbore. Vladajuća koalicija imala je dosta razloga, problema i odlukama da se bavi međunarodnim situacijama i to se odražava na Srbiju. U tom smislu, nije se posvetila samim izborima i propagandi. U tom smislu stranka je bila opterećena, to što je predsednik Vučić rekao je apsolutno tačna. Lično mislim da je opozicija čak i bolje prošla nego što sam očekivao. Savez oko Marinike Tepić dobio je jedan značajan zamajac, u tom smislu za mene je dobitak ovih izbora pre svega činjenica da će sada u Parlamentu biti drugačiji tonovi. To je dobro za srpski parlamentarizam. Ovi izbori su pokazali još nešto, a to je da u predizbornom delu kritike na račun drugoga ne prolazi, već samo program koji se izlaže. To su građani Srbije prepoznali - rekao je gostujući u Jutarnjem programu Kurir televizije Gajović.

foto: Kurir televizija

Sociolog Vuletić je na pitanje voditeljke Olje Lazarević da prokomentariše visoku izlaznost, istakao:

- Velika izlaznost je veliki pojam, taj prosek je malo nadmašen u odnosu na predhodne izbore. Korona je uticala na to da se jedan deo naših građana koji je bio u inostranstvu vrati ovde i ta brojka nije neočekivana. Izbori su pokazali da imaju visok stepen legitimnosti. Kada je reč o beogradskim izborima imamo te preliminarne rezultate, nesumnjivo je jačanje desnice. Posebno bih istakao da u Srbiji nemamo radikalnu i ekstremnu desnicu. Kada je reč o strankama desnice, to nisu potpuno novi ljudi. Kada je reč o levici, to je interesantno, imamo hipstersku levicu i tradicionalnu. Ono što je činjenica to je da je ta nekadašnja demoktratska stranka koja je imala široku ideologiju da je na neki način sada konsolidovana iza Dragana Đilasa. Suštinski, u Beogradu čitava ova grupacija ima oko 30ak odsto što nije malo - kaže Vuletić.

foto: Kurir televizija

