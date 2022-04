ŠTA SU NAM IZBORI DONELI: Srbija veruje Vučiću, Đilasov susret s realnošću, zaokret udesno, Dačić i SPS iskoristili situaciju...

Upravo završeni izbori pokazali nekoliko važnih stvari, a najuočljivija je da je Srpska napredna stranka (SNS) i dalje ubedljivo najjača na političkoj sceni Srbije, pokazuje analiza Kurira.

Izbori su na sva tri nivoa potvrdili značajnu dominaciju Aleksandra Vučića i njegovog SNS. Vučić je na predsedničkim izborima ostvario još jedan veliki podvig, za koji analitičari priznaju da se retko viđa, a to je da je na dva uzastopna direktna glasanja dobio podršku od više od dva miliona glasova. Ovoga puta čak oko 2,3 miliona. SNS će imati ubedljivu većinu i u parlamentu, iako nedovoljnu za samostalnu vlast, pa analitičari očekuju da će postizborna kombinatorika biti zanimljivija nego u prethodnim izbornim ciklusima.

Ambicija opozicije bez pokrića

Srbija je znatno skrenula udesno, jer su glasovi pretvoreni u mandate stvorili parlament u kom će sedeti veliki broj desno orijentisanih stranaka. Od sedam lista koje su se borile za cenzus, ušle su čak četiri, od kojih su tri sa desnog političkog spektra, a to samo znači da Srbija ima krizu levice.

Analitičari se slažu da su socijalisti demonstrirali da imaju čvrsto biračko telo. Istovremeno, rezultati glasanja su raspršili nerealne ambicije koje je pre izbora pokazivala opoziciona grupacija koju predvodi Dragan Đilas. Pogotovo se to odnosi na Beograd, gde su nedeljama agresivno već unapred rušili staru i formirali novu vlast. Međutim, rezultati u prestonici pokazuju da je celokupna opozicija daleko od šanse da namakne većinu.

Politički analitičar Vladimir Vuletić kaže za Kurir da su ovo glavni zaključci koji se mogu odmah pročitati iz rezultata izbora.

- Vučić jeste pokazao dominaciju, a ono što je paradoksalno jeste da on nikad nije bio jači, a stranka prvi put od 2012. nije u poziciji da sama formira vlast. To otkriva da se on najviše trudio u kampanji, a da su mnogi u SNS i koaliciji pokušavali da se šlepaju uz njega. Srbija je otišla udesno, ali, za razliku od nekih drugih zemalja, nema problem s ekstremnom, radikalnom desnicom. Ona je i ovoga puta izuzetno slaba, daleko ispod cenzusa, a tu pre svega mislim na Šešelja i organizaciju Miše Vacića. U parlamentu će sedeti desnica, ali to su sistemske stranke, koje se protive globalizmu i evrointegracijama. Zbog toga će biti posebno zanimljivo kako će se proevropska opozicija postavljati prema inicijativama SNS koje se tiču evropskog puta Srbije, a koje će ova desnica odbacivati - napominje naš sagovornik.

Levica nevidljiva

Vuletić smatra da je lider Ivica Dačić odigrao dobro na izborima, a da je Đilas zabeležio relativni neuspeh.

- SPS ima tradicionalno čvrsto biračko telo. Uprkos svemu, ta partija je jedna od retkih koja je opstala, možda pre svega zahvaljujući kadrovima i činjenici da ima svoje ljude duboko u strukturi. Dačić je vrlo lukavo postavio slogan da će biti premijer, i to mu je pomoglo da ostvari ovaj rezultat, jer ljudi vole da se grupišu oko moći. S druge strane, koalicija oko Đilasa je uspela da konsoliduje onaj deo biračkog tela koji je 2017. imao Saša Janković, ništa više od toga. Moglo bi im se razbiti o glavu to što su optuživali celu opoziciju da je prilepak Vučiću. Videćemo da li će promeniti strategiju koja je dosad bila sve kontra Vučiću - objašnjava on.

Za Vuletića je posebno zabrinjavajuće što je levica nevidljiva.

- To je ozbiljno posrnuće. Nema autentične levice. Ovo što je ušlo u parlament jeste hipsterska levica, a SPS je neka nacionalna levica koja se pred izbore seti Tita i nekih elemenata komunizma. Treća levica je SDS Borisa Tadića, koja je ostala ispod cenzusa i koja je žrtva Đilasove propagande. Na buđenje pravih levih ideja čekaćemo očigledno još neko vreme - zaključuje naš sagovornik.

POSLE IZBORA Pet pouka 1. Aleksandar Vučić i njegov SNS neprikosnoveni 2. Neuspeh koalicije oko Đilasovog SSP 3. Srbija znatno skrenula udesno 4. SPS potvrdio da ima tradicionalno stabilno biračko telo 5. Izborni prag preskočile čak četiri stranke koje su bile na ivici cenzusa

Bojan Klačar, Cesid Vučić pokazao da je snažniji od SNS Programski direktor Cesida Bojan Klačar smatra da je Srbija dobila veoma šarenolik i reprezentativan parlament, u kom će biti sedam nacionalnih i pet manjinskih lista. On kaže da su rezultati predsedničkih izbora u okviru projektovanih i da je Vučić pokazao da je snažniji od SNS. foto: Nemanja Nikolić - Kada se pretvori u glasove, to je oko 2,3 miliona glasova. Reč je o zaista respektabilnom broju i veoma retko se dešava da neko dva puta osvoji više od dva miliona glasova. Vučić je za 13 odsto dobio više nego stranka, a to nam govori da je on trčao trku sam ispred cele koalicije, mogao je da računa na glasove SPS i manjinskih stranaka. Vidimo da je taj rezervoar glasova isti kao na parlamentarnim, ali je došlo do drugačije raspodele. Vest s parlamentarnih izbora je uspeh desnice. Svaka od tih stranaka došla je do gornjeg limita koji su im prognozirali istraživači - ocenio je Klačar za Prvu. Govoreći o rezultatima liste Marinike Tepić, koja je osvojila oko 13 odsto glasova, on je rekao da ta grupacija ne može biti zadovoljna: - Ne može se reći da je ovo dobar rezultat. Ambicije su im bile da budu suvereno druga snaga u parlamentu, da će imati iznad 20 odsto.

