VUČEVIĆ OBIŠAO SABORCE U BEŠKI I SELENČI "Pred nama je drugo poluvreme kada treba da uradimo još više za našu zemlju"

Pre svega, Vučević je zahvalio svima na svemu što su činili za našu stranku svih ovih meseci, dana, godina.

- Mnogo toga smo zajedno prošli: imali smo najveće poplave u novijoj istoriji, imali smo migracionu krizu, imali smo teške ekonomske reforme, konsolidacije, kovid, imamo rat u Ukrajini; i za sve to vreme, zahvaljujući vama, uspeli smo da sačuvamo državu, da povećamo plate i penzije, izgradimo nove bolnice, nove kilometre puteva, škole, vrtiće - naveo je predsednik SNS.

Rekao je da je pred nama drugo poluvreme kada sve to ne samo da treba da sačuvamo nego da uradimo još više.

- I zato vas molim da razumete zašto su izbori u decembru važni. Izbori 17. decembra nisu obični izbori. To nije trka za broj mandata ili statistika, neki broj procenta. Ovo je pitanje opstanka države! Ako to ne razumete onda stavljamo na kocku sve što smo uradili. I zato vas molim da uradite sve da 17. decembra pobedi Srbija, da pobede svi njeni građani! Glavu gore, čistog pogleda, čista srca, u narod i sa narodom, za pobede! Da pobedimo ubedljivo, da pobedimo kao nikada do sada, da pobedimo iz jednog jedinog razloga: jer Srbija ne sme da stane! 17. decembra broj 1 - Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane! Živela Srpska napredna stranka! Živela Srbija! - poručio je Vučević.

Bonus video:

00:27 Ispred Gradske izborne komisije: SNS predaje izbornu listu