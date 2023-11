MINITING U LOZNICI Dačić: SPS i danas verna svojim principima

Predstavljena je predizborna lista ‘‘Ivica Dačić-premijer Srbije’‘, a na skupu je govorio lider socijalista Ivica Dačić. On je Lozničanima poručio da je Socijalistička partija Srbije (SPS) i danas verna svojim principima, borbi za socijalizam, odnosno za vrednosti koje su se pokazale kao dobre.

- Ljudi kažu da su to ideje prošlosti, sigurno radno mesto, rešeno stambeno pitanje, besplatno školovanje, besplatna zdravstvenu zaštita, dom kulture u svakom selu, da nema kriminala, da su kriminalci u zatvoru, a ne na funkcijama. Kažem vam to mora da bude budućnost, zato te ideje nisu za zaborav i prošlost - rekao je dosadašnji ministar inostranih poslova.

Prema njegovim rečima, istorijsko je dostignuće da je izborena Republika Srpska (RS), zato je obaveza SPS i njene koalicije, da niko ne sme da ugrožava RS. Treba da ‘‘osiguramo njen opstanak i budućnost, najbolje i najjače veze sa Srbijom zato što je Drina kičma srpskoga naroda - kazao je Dačić.

foto: Kurir/T.Ilić

- Srbija može samo da bude socijalno pravedna država i to piše u Ustavu. Garant za to jeste da naša koalicija ima što veći broj glasova i da nema laganja kao što to rade neki lažni desničari i patriote. Kažu, glasajte za nas mi smo veći Srbi od Vučića i Dačića, a kad glasate za nas mi ćemo posle toga da idemo sa Đilasom. Ne, mi ne želimo sa izdajnicima. Zato je ključ političke stabilnosti, da ne bi pobedio Đilas, Tepić, i ostali koji bi priznali Kosovo i proglasili RS genocidnom tvorevinom, samo glas za SPS, garancija da postoji dovoljna većina sa SNS da se napravi stabilna vlada. Imamo dobru saradnju sa SNS i Aleksandrom Vučićem, ove izbore smatramo nastavkom prošlogodišnjih kada smo podržali Vučića za predsednika. Tada smo govorili, i na nivou Beograda i Srbije, da bi za Srbiju zbog političke stabilnosti bilo najbolje Vučić predsednik, Dačić premijer – rekao je lider socijalista.

On je pozvao Lozničane da podrže SPS na izborima naglasivši da je na njima ‘’bitna partijska lista i partijski rezultat, pre svega, na parlamentarnim izborima, jer će on određivati ne samo budućnost Srbije nego i budućnost SPS-a’’. Inače, SPS je kao drugi,posle SNS, u Loznici predao punu listu sa 59 odborničkih kandidata za predstojeće izbore zakazane za 17. decembar.

Kurir.rs/T.Ilić