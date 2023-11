VIKTOR ORBAN: Mađarskoj nije u interesu da rezultati izbora u Srbiji dovedu u pitanje do sada postignute rezultate

Prema oceni mađarskog premijera Viktora Orbana na plenarnoj sednici stalnog saziva kongresa Mađara (MAERT) u Varkert bazaru u Budimpešti, svet oko nas je danas opasnije mesto nego pre ili posle epidemije korona virusa, dva oružana žarišta su takođe nastala, a četvrtina svetske populacije živi na takvom mestu gde ratovi utiču na stanovništvo indirektno, ali uglavnom direktno.

Na početku konferencije odali su počast minutom ćutanja stojeći Ištvanu Pastoru, preminulom predsedniku Saveza vojvođanskih Mađara, Žuzani Repaš, bivšoj zamenici državnog sekretara, i Miklošu Duraiju, političaru iz Slovačke. U vezi sa radom Pastora, Orban je rekao:

- Sve nas je zadesio veliki bol, u kome izvesnu utehu pruža saznanje da se rad pokojnog partijskog lidera smatra trajnim dostignućem, na čemu ćemo mu biti zahvalni još veoma dugo.

On je istakao ključnu ulogu Ištvana Pastora u mađarsko-srpskom pomirenju, u postizanju prijateljstva i bliske saradnje. Uspešno je obavio misije za koje smo svi na početku još mogli da kažemo da će se pokazati nemogućim. Zatim je analizirao situaciju u odvojenim delovima nacije. U vezi sa izborima u Srbiji, premijer Mađarske je rekao, da je Fides spreman da toj stranci pruži svu potrebnu pomoć u kampanji, da aktivno učestvuje u njoj - sigurno će i srpska stranka na vlasti isto to tražiti od mađarske politike, ali to nema nikakvog uticaja na podršku mađarskoj organizaciji. Viktor Orban je izjavio da Mađarskoj nije u interesu da rezultati izbora u Srbiji dovedu u pitanje dosada postignute rezultate.

foto: Nemanja Nikolić

Na konferenciji su vojvođanske Mađare zastupali dr Balint Pastor, v.d. predsednika SVM-a, Arpad Fremond, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine, a prisustvovao je i Deli Andor, poslanik Fidesa u Evropskom parlamentu vojvođanskog porekla. U pauzi konferencije, Balint Pastor je izjavio za „Mađar so", da je na za javnost zatvorenom delu konferencije izvestio o situaciji u našoj zajednici, i konstatovao je sa radošću, da poput premijera Viktora Orbana i vlade Mađarske, u suštini svi Mađari Karpatskog basena podržavaju vojvođanske Mađare. On je dodao, da je i na konferenciji objasnio, da su se propisi iz sfere javnog informisanja i kulture, koja su od značaja za identitet, morali da se usklade sa zakonom o nacionalnim savetima. Istakao je, da se može nastaviti sa sprovođenjem plana ekonomskog razvoja vojvođanski Mađara, pored konkursa za kupovinu kuća, koji je već objavljen, a čiji će obim uskoro pokušati da prošire, mali preduzetnici i preduzeća mogu da računaju i na objavljivanje novog poziva za podnošenje prijava nakon skoro trogodišnje pauze.

Kurir.rs/ Politika