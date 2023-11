JOVANOVIĆ: Ako koalicija NADA ne pređe cenzus, podneću ostavku

- Ako nema zajedništva opozicije nakon izbora neće biti smene. Pitanje je da li hoćemo ili nećemo da menjamo režim Aleksandra Vučića. Ja kažem hoćemo i moramo. Da li postoji način za to? Jedan jedini, a to je da cela opozicija sarađuje. Ja neću imati 51 odsto, niti će bilo ko - rekao je Jovanović za televiziju Insajder, a preneo njen portal.

Jovanović je odbio mogućnost postizborne saradnje sa Srpskom naprednom strankom (SNS), navodeći da za njega "nikakva mogućnost saradnje ne postoji".

"On je prihvatio francusko-nemački plan i za mene je to crvena linija koja nije smela da se pređe, to je protiv ustavno i protiv državno. I moj cilj je da razvlastim njegov režim svuda gde god je to moguće", izjavio je on.

Jovanović je ocenio da koalicija NADA sigurno prelazi cenzus, ali da će, ukoliko se desi suprotno, podneti ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a.

Naveo je i da je za budućnost Srbije veoma važno da se promeni politički sistem i da se ukine "partijska država" jer u tim okolnostima ne mogu da funkcionišu ni pravosuđe, ni mediji.

"Put za to je da se promeni izborni sistem. Da se glasa za ljude po imenu i prezimenu", smatra Jovanović.

Kurir.rs/Beta