AKO SNS NE ŽELI, SPS NE MORA DA BUDE U VLASTI, ali od nas nema pouzdanijih! Dačić o budućim koalicijama

Ministar spoljnih poslova i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da su odnosi Srpske napredne stranke i SPS uvek bili korektni, dodajući da ne postoji tema oko koje su imali različite stavove.

- Mislim da je nama cilj da imamo zajedno više od 50 odsto glasova. SPS je od 2012. godine imao rezultat koji je uvek bio veći od 10 odsto i svaki rezultat ispod toga bi za nas bio neuspeh. Ali, da kažem i ovo, ne znači da SPS mora da bude u vlasti. Odluka je na Srpskoj naprednoj stranci. Mi hoćemo, ako oni ne žele, nikakav problem nije. Ima drugih partija sa kojima će razgovarati o tome, ali pouzdanijeg partnera od nas nema, čak ni na njihovoj listi - rekao je Dačić u intervjuu za Tanjug.

Na komentare da SPS za uspehe vlasti govori da su zajednički, ali da kritike idu na račun SNS-a, Dačić kaže da on ništa ne pripisuje sebi, niti se odriče nečeg da bi prebacio krivicu na nekog drugog.

- Ne postoji tema oko koje smo imali različite stavove i zato mislim da bi verovatno neko možda i želeo da bude što više tih razmirica, ali opet sa druge strane jasno je da mi nismo isti, zato što nismo na istoj listi. Normalno je da svako ima svoju politiku i svoje biračko telo i svoje prioritete koje određuje, ali ne mislim postoji problem u našem funkcionisanju - rekao je Dačić i podsetio da je još ranije rekao da će nastaviti saradnju sa SNS i posle izbora i da od toga nema odstupanja.

Na pitanje kako tumači to što predstavnici političkih partija iz opozicije nisu eksplicitno rekli da ne bi bili u koaliciji sa socijalistima posle izbora, Dačić podseća da su partije sa liste "Srbija protiv nasilja" potpisale dokument u kome su naveli da neće ni sa naprednjacima, ni sa socijalistima.

- Politički cilj je pobeda zajedno sa Srpskom naprednom strankom i Aleksandrom Vučićem na ovim izborima, da imamo većinu na svim nivoima. Mi smo već doneli odluku na sednici glavnog odbora da nema odstupanja od nacionalnih i državnih interesa, a to znači da je nemoguća koalicija sa ovima koji se zalažu za suprotno. Reč je o suštinskim razlikama - da li su Srbi genocidan narod, da li je RS genocidna tvorevina, da li neko hoće da prizna Kosovo, da bude članica NATO, da uvede sankcije Rusiji i Kini - izjavio je Dačić.

Navodeći da je na ministarskom sastanku OEBS u Skoplju ministarka iz Finske želela da se sretne sa njim i govorila o tome da Srbija mora da prati EU i da uvede sankcije Rusiji i Kini, Dačić kaže da bi oni koji su servilni verovatno rekli da će "naravno sve to da urade".

- Ja sam njoj rekao, čekajte, a šta ćemo sa našim teritorijalnim integritetom? Da li neko brine o tome? Da li je neko rešio da teritorijalni integritet Srbije nije toliko vredan koliko je i teritorijalni integritet nekih drugih zemalja - objasnio je Dačić.

Kako je dodao, teške godine zahtevaju iskustvo, političku stabilnost i jedinstvo u Srbiji. Dačić odbacuje navode da slogan "Ivica Dačić-premijer" predstavlja, kako se to pojavilo u nekim medijima, "cenu" nove koalicije između SNS i socijalista, rekavši da su takav slogan imali i prošle godine, i da ni tada to nije bila cena, dodajući da je takva teza zlonamerna.

Lider SPS je rekao da je za to postojala prilika i prošle godine, imajući u vidu broj osvojenih mandata, odnosno da su na republičkom nivou SNS i SVM imali 125 mandata, i da to ni tada nikome nije padalo na pamet, jer je SPS pozudan partner. Da li će biti premijer, kako kaže, zavisi od građana, ali istovremeno pita i zašto opozicija nije nazvala svoju listu "Đilas-premijer, ili Boško Obradović-premijer, ili Miloš Jovanović-premijer", te dodaje da se to nije dogodilo jer sva istraživanja javnog mnjenja govore da ne bi dobili ništa.

- Nama ne priliči da idemo sa onima koji imaju antisrpske stavove i lažnim levičarima i lažnim evropljanima sa kojima bi se udružiili lažni desničari posle izbora - naveo je Dačić.

Kako kaže, sve to zajedno je velika prevara koju on naziva DOS-om, dodajući da izbore shvata kao "drugi krug izbora od 24. septembra 2000. godine, te poručuje da neće biti 6. oktobra jer neće biti ni 5. oktobra". Na pitanje kako ocenjuje rad ministara iz SPS i da li će nekom biti produžen mandat, ukoliko budu u vlasti, Dačić poručuje da svako od njih treba da se dokaže i na izborima, odnosno da se vidi ko će koliko podrške dobiti u sredinama odakle dolaze.

Dačić je, govoreći o prioritetima i programu socijalista, naveo da se oni mogu definisati kao socijalizam i patriotizam, pri tom, kako kaže, ne misli na vrednosti jednopartijskog sistema i komunizma, već o ideji socijalne pravde.

- Naša politika zasnovana je na idealima da ljudi mogu da žive od svoga rada, da postoji sistem jednakih šansi za sve ljude, da postoji jedna efektivna i održiva socijalna politika i da sve to mora da bude praćeno ekonomskim razvojem. Nisam utopista pa da sada govorimo o tome da treba sve da bude besplatno, školstvo, zdravstvo, a da pri tome nemamo ekonomsku osnovu za tako nešto. To su dve povezane celine - rekao je Dačić.

Drugi segment politike jesu državni i nacionalni interesi, a to znači, kaže Dačić, da ćemo kao i do sada voditi jednu čvrstu i mudru politiku.

- Ta politika se zasniva da se poštuje međunarodno pravo, to znači da želimo da odbranimo naš teritorijalni integritet i suverenitet, putem dijaloga, da nema priznavanja Kosova, da nema ulaska Kosova UN, da ćemo nastaviti tu politiku povlačenja priznanja, da ćemo štititi, podržavati i braniti RS od svakog pokušaja destabilizacije - rekao je Dačić. Želimo da razvijamo dobre odnose sa svim velikim silama, ali pri tome želimo i dobre odnose sa EU, sa SAD i drugima, ali isto tako želimo da sačuvamo dobre odnose zbog naših interesa, zbog odbrane KiM, sa Rusijom, Kinom, Indijom zemljama Afričke unije, latinoameričkim zemljama koje pomažu u UN da se izborimo da Kosovo ne bude članica UN, rekao je Dačić i podvukao da takođe nije za članstvo u NATO.

Na pitanje o francusko-nemačkom dokumentu, koji je glavna okosnica kampanje desno orijentisanih stranaka, Dačić podseća da je i predsednik Aleksandar Vučić već rekao da on nije potpisao taj dokument i da je stavio dva izuzeća.

- To znači da mi ne prihvatamo bilo kakvo tumačenje koje podrazumeva priznanje Kosova i da nema ulaska Kosova u Ujedinjene nacije. To su lažni desničari i patriote koji sada žele da pokupe takozvane srpske glasove, a svi kažu posle toga da hoće da idu u koaliciju sa Draganom Đilasom. Pa čekajte, kako sad idete u koaliciju sa nekim ko podržava taj plan, ko ne samo da podržava nego se zalaze za priznanje Kosova. To je jedna prevara. Froncle bivšeg DOS-a i mislim da treba završiti sa tim - naglasio je Dačić.

Upitan da li je Hrvatska objasnila zašto su proterali konzula u Zagrebu, Dačić kaže da oni govore o reciprocitetu, međutim, pita kakav je to reciprocitet jer se srpski diplomata nije bavio ničim drugim osim konzularnim poslovima. Kada je reč o proterivanju prvog sekretara Ambasade Hrvatske u Beogradu Hrvoja Šnajdera, Dačić kaže da se tu radi o dokazanim radnjama koje predstavljaju grubo kršenje Bečke konvencije.

- Pri tome oni su upozoreni da ga sami povuku da ne bi dolazilo do ovih javnih izjava. Međutim, oni su to odbili. Prema tome, netačno je da oni nisu informisani. Predstavnik njihove službe je bio na razgovoru u našoj službi, ali oni su posle konsultacije sa svojim šefovima doneli odluku da ga ne povlače. Znači, on je bio tzv. diplomata koji se bavio subverznim aktivnostima u našoj zemlji. To je nemoguće i za to je doneta takva odluka - objasnio je Dačić.

