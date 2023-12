VUČIĆ UOČI IZBORA U BEOGRADU: Opozicija je bila 8 odsto ispred nas pre nekoliko meseci, a sada mi imamo 6 odsto više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se danas tokom obraćanja na skupu liste "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" u "Štark areni" zahvalio Aleksandru Šapiću.

- Pričaju da će da pobede u Beogradu. A šta je to što su oni uradili? Osim zmijarnika i mesta za narkomane. Hvale se jednim mostom, a mi smo napravili tri. Konačno će Beograd dobiti metro. Ali, oni opet kažu, mi smo mnogo pametni. A pogledate, pa vidite da su bili najgori đaci. Kada koriste drogu, onda je Vučić kriv za to. Sve što pomisle da kažu je samo uvreda - rekao je on.

Vučić je dodao da je pre četiri, pet meseci, po istraživanjima, opozicija bila osam odsto ispred SNS u Beogradu.

- Sada smo mi pet ili šest odsto ispred njih. Zato morate da obiđete svaku zgradu. Na kraju kažu, oni će da se ujedine. Da se ujedine u mržnji jedino, pošto ne znaju ništa da urade. Izbori nisu igra, država nije igračka. Kada sam govorio da bi se svi oni ujedine, niko mi nije verovao. A sada vidite da su dobili naređenje da se ujedine - istakao je Vučić.

On kaže da je potrebno da lista "Srbija ne sme da stane" mora da pobedi ubedljivije nego ikada.

Kurir.rs