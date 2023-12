VESIĆ: Glas za listu SNS-a je glas za nastavak tranzicije Srbije u modernu državu

BEOGRAD - Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić naveo je danas da glas za listu "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" na izborima 17. decembra, predstavlja glas za nastavak tranzicije Srbije u modernu državu."Izbori nisu igra, već odluka kako će se država razvijati. Da bi se nastavili svi do sada započeti projekti, neophodno je da narod glasa za listu 'Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane'. Ili ćemo nastaviti razvitak, ili će Srbija stati", rekao je Vesić gostujući na televiziji Pink.

Upitan o slučaju kol centra Srpske napredne stranke i za komentar sudije Miodraga Majića da taj rad može biti kažnjiv, Vesić je naveo da sve ozbiljne stranke imaju kol centar.

"Sudija Majić neprikriveno učestvuje u kampanji jedne od opozicionih stranaka. On bi da zabrane SNS-u da preko svog kol centra komunicira sa svojim biračima. To je besmisleno. Krivično je delo nekoga lažno optuživati, a to je ono što Majić radi", naveo je Vesić.

Kurir.rs/Beta