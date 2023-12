Delegacija Evropskog parlamenta, koja će posmatrati izbore u Srbiji, boraviće u Beogradu od 14. do 18. decembra, potvrdio je izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik.

Delegacija bi trebalo da posmatra izbore ne samo u Beogradu već i i u pojedinim mestima na severu i jugu zemlje.

Izbore će posmatrati i predstavnici Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava.

Zvanična misija ove kancelarijae počela je 16. decembra, i već 30 posmatrača prati izborni proces, dok će još 250 nadgledati aktivnosti na dan izbora, 17. decembra.

O ovoj temi u jutarnjem programu Kurir TV govorio je Aleksandar Gajić iz Centra za društvenu stabilnost.

- Apsolutno, mi priželjkujemo da budemo u centru pažnje. Ne samo to. Sa nacionalnog aspekta, generalno gledamo. Na to smo već nekako i navikli.

A šta zapravo znači prisustvo pripadnika OEBS-a i drugih misija ovde kada je reč o izborima, pitala je voditeljka Olja Lazarević.

01:20 IMAMO SVOJA PRAVILA IGRE KOJA STRANCI TREBA DA POŠTUJU Gajić: Budu li objektivno, uveriće se da su naši izbori DEMOKRATSKI

- Pa sa jedne strane to znači da treba osigurati da taj izborni proces protekne kako treba i kao i do sada sve da prosto pokažemo da nije to zapravo kao što oni često u svojim izveštajima da napomenu da smo mi neka vrsta poluautoritarnog društva ili nedovoljno demokratskog. Naprotiv, ovi izbori će pokazati jednostavno da smo mi društvo kao i svako drugo u Evropi i imamo svoje pravila igre koje treba oni da poštuju kao stranci i da prosto sutra u svojim izveštajima napišu objektivno kako jeste - smatra Gajić.

