Predizborna kampanja polako ulazi u finiš, a svoja mišljenja o tome kako je do sad proticala, ali i kako bi stvari mogle da se odvijaju do izbora 17. decembra izneli su u emisiji Usijanje Aleksandar Gajović, novinar i publicista, Dejan Vuk Stanković, politički analitičar i Srđan Barac, Centar za društvenu analizu.

Stanković je konstatovao da Đilas menja stavove u odnosu na istraživanje javnog mnjenja:

foto: Kurir televizija

- Ovo je taktika 10 dana pred izbore koja je rezulte istraživaja javnog mnjenja. Vidimo da je negativan stav prema Šolc - Makronovom planu. Negativan je stav prema sankcijama Rusiji. To je sad pokušaj da vi budete neko ko neće prihvatiti te dve odluke koje su u skladu sa očekivanjima Evrope i SAD i za koje je Đilas bio sve vreme. To je pokušaj da se približite glasačima i da legitimišete saradnju sa desnicom - rekao je Dejan Vuk Stanković.

Gajović je ocenio da je nezahvalno nagađati kakve bi koalicije mogle da nastanu nakon izbora, mada nije isključio mogućnost udruživanja desnih i levih stranaka.

foto: Kurir televizija

- Sada možemo samo da pretpostavljamo. Ta mogućnost postoji koalicije levih i desnih stranaka postoji, ali mislim da su izborni rezultati ono po čemu neko može da pregovara sa bilo kim. Ja ne isključujem mogućnost da se određene stranke koje nisu na jednoj listi možda dogovore međusobo o nekakvoj koaliciji - rekao je Gajović i dodao:

03:24 SAD SU FINI, A NA POČETKU KAMPANJE BILI NAROGUŠENI! Gajović o promeni retorike pojedinih političara: Igraju na JEDNU kartu

- Jedno je sasvim izvesno, a to je da u ovom trenutku da se kampanja definitivno zahuhtava. Primetio sam jednu stvar da se jako ida na pitanje odnosa Beograda i Prišitne odnoso sudbnine navodne republike Kosovo. Jasno je zašto to dolazi u prvi plan. Zato što je to nacionalno pitanje i na to se igra. Primetio sam da ta retorika nije više toliko oštra kao pre pet do četri dana. Mogu da budu fini, ali su radi pozicija na početku bili vrlo narogušeni i oštri. Kako opozicija tako i pozicija da se razumemo.

foto: Kurir televizija

Barac je ocenio da se oko kol centra SNS podigla bespotrebna fama:

- Cela fama se digla oko kol centra SNS, s obzirom da ta stranka ima ozbiljnu stranačku infrastrukturu i bave se konstantnim stranačkim radom. Na osnovu toga donose se stanačke odluke. Sama ta fama oko kol centra je bespotrenbna i služi tome da podeli društvo i da se dovodu u zabludu birači da je to ilegalno i da je protivpravno, ali nismo mi to izmislili.

VIDEO

- U Velikoj Britaniji kampanja je toliko personalizovana da vi tačno znate ko ima kućnog ljubimca, ko ima dete. Pa onaj ko ima kućnog ljubimca dobije letak za park za kućnog ljubimca, a ko ima decu dobije letak za park za decu. Stvar je u tome da su opozicione stranke lenje da se bave stranačkim radom.

Kurir.rs/M.V.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud

Bonus video:

03:20 ZA NJIH SU OVI IZBORI BITI ILI NE BITI Gajović: Beogradski će biti neizvesniji, ali nisam siguran da će DOĆI DO SMENE VLASTI