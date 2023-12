"VOLEO BIH DA IM SE LISTA ZOVE DRAGAN ĐILAS PREMIJER" Dačić: Njihova politika je antisrpska! OVO JE REKAO ZA INCIDENT SA SNS

Do parlamentarnih, pokrajinskih, beogradskih i lokalnih izbora deli nas pet dana.

Za aktivnu kampanju, do izborne tišine, ostala su tri dana, a među najaktivnijim političarima u prethodnom predizbornom periodu bio je gost jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV, prvi potpredsednik Vlade, šef diplomatije i lider Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić.

Gost Redakcije prvo je prokomentarisao sve učestalije dojave o bombama, kako u školama, tako i na jednom predizbornom skupu u Novom Pazaru.

- Bilo je toga i ranije, ali verovatno je sada kulminiralo, pretpostavljam da ima političkih konotacija. Kako se boriti protiv toga, video sam, da je Vlada prirpemila protokol i kako da se to predupredi. To jeste deo specijalnog rata, ne znam da li je organizovano ili pojedinci iskazuju svoju mržnju. To unosi nervozu i ljutnju kod građana, ali i paniku - rekao je Dačić.

Osvrnuo se i na parolu pre izbore koja glasi "Ivica Dačić premijer".

- Nema tu nikakve tajne šta mi želimo da poručimo, pa zašto uopšte učestvujemo na izborima? Bilo bi sasvim u redu da se istakne ko je taj ko bi bio ponuda građanima, a ne da kasnije neko drugi dođe. Imamo opozicione stranke koje ne smeju da stave svoje lidere. Ja bih voleo da se lista zove Dragan Đilas, premijer. Ali oni znaju da tako neće dobiti glasove. Tako je Đinđić poturio Koštunicu da bi pobedio Miloševića. Mi prošle godine na predsedničkim izborima nismo imali kandidata jer smo podržači Vučića i ovo je naša ponuda biračima. To je čista ponuda - istakao je Dačić.

Prokomentarisao je i odnos sa Srpskom naprednom strankom.

- Pošto nemaju čime da ohrabre svoje birače, onda stalno napominju to da će doći do svađe između SPS i SNS i daju nadu biračima. Poručio sam zato da za njih nema nade. Pustite pojedinačne ekscese i događaje koje smo sankcionisali jer je vređanje predsednika suprotno stavovima i interesima SPS. S druge strane, ako pogledate globalnu politiku, nigde nije bilo problema oko ključnih državnih pitanja. Ovde je situacija ozbiljnija od matematike jer mene i Vučića ne spaja matematika već zajednički ciljevi. Kako bih mogao da idem zajedno s nekim ko ima potpuno drugačije ciljeve, kao šti su Đilasovi jer je to antisrpska politika. Priznavanje Kosova, uvođenje sankcija Rusiji, to je za nas neprihvatljivo - naglasio je Dačić.

Upitan je i da kaže s kojim obećanjima s eobratio biračima pred ove izbore.

- Ja sam počeo 90. nisam od juče u politici, ovo su mi 14. parlamentarni izbori, 12. puta smo izlazili na predsedničke. Vi ste mladi, ne sećate se, ali bili su izbori i za saveznu skupštinu. Danas govorim otprilike nešto što može da se uporedi sa preirodom od pre 20-30 godina. Zalažemo se za socijalizam više od drugih, ali nismo utopisti pa da obećavamo besplatne stvari. To su osobine koje srpski narod ceni i voli. NIje ranije bilo idelano zbog jednopartisjkog sistema, ali bilo je radnih mesta, radničkih prava, mogli su ljudi da dobiju društveni stan koji su relatibno jefvino otkupili - dodao je Dačić.

Podsetio se i svog prethodnika na čelu SPS.

- Nije Milošević dobio poverenje jer je bio komunista nego jer je otvorio pitanje srpskog naroda. Do njega niste mogli slobono da pevate naše pesme, pokrenuo je pitanja ugroženosti Srba nakon Ustava iz 1974 - rekao je lider SPS.

