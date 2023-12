"SVIMA DATI SRPSKO DRŽAVLJANSTVO, DA MOGU DA GLASAJU" Gosti Kurir TV jednoglasni: Dijaspora je i dalje ZAPOSTAVLJENA na izborima

Srbi koji žive u SAD glasali su na republičkim i parlamentarnim izborima u diplomatsko-konzularnim predstavništvima,ali u subotu, zbog vremenske razlike. Više od 1.100 glasača registrovano je u SAD, najviše u Čikagu 539, Njujorku 335, a u Vašingtonu 269.

Uživo iz Vašingtina javio se Aleksandar Gajić, iz Centra za adruštvenu stabilnost, koji je pratio sprovođenje naših izbora u SAD, a u studiju Kurir televizije gostovali su Dr Miroslav Bjegović, specijalni savetnik za odbranu i bezbednost potpredsednika Vlade i Ministarstva odbrane, Saša Gajović, novinar i publicista i poveli razgovor o jučerašnjim izborima.

foto: Kurir tv

Bjegović je prokomentarisao visoku izlaznost dijaspore, koja je, prema rezultatima, mogla biti bolja. On je istakao da je potrebno više voditi računa o srpskom narodu van granica Srbije i Balkana:

- Dijaspora je možda u određenom smislu, zapostavljena s obzirom na to koliko imamo našeg naroda rasutog svuda po svetu, prvenstveno na prostoru SAD... Mi nemamo ministarstvo za dijasporu... Dijasporu bi trebalo okupiti, sačuvati.. Veliki broj našeg naroda u dijaspori nema državljanstvo svoje matične zemlje. Sa tim jednim malim, normalnim državnim gestom, ta dijaspora može biti mnogo jača i može biti vezana - kaže Bjegović i dalje predlaže:

Ti mladi ljudi koji su rođeni, nebitno u Francuskoj, u Čikagu, oni apsolutno nemaju državljanstvo Republike Srbije. Mislim da bi to bila velika stvar koju bi država trebala da uradi, upravo da da taj jedan, da kažem, značaj našem narodu, koji bi naravno da Republiku Srbiju osećao kao svoju... Davanje državljanstva - To bi bila jedna jača spona veza osećaj, pripadnosti, ne samo srpskom narodu, nego i Republici Srbiji, a samim tim onda građani imaju pravo glasa na nekim budućim izborima i to bi sve značilo kao jedan, da kažem, veliki tim koji bi brinuo u državnim i nacionalnim interesima, prvenstveno ti mladi koji tamo stasavaju, da se bore i u tim zemljama gde žive za interese Republike Srbije - predložio je Bjegović.

foto: Kurir tv

Aleksandar Gajić, koji se uključio u jutarnji program putem Vibera iz Vašintona, predočio je situaciju tamo povodom glasanja:

- Ja sam prisustvovao i pratio izbore koji su se održali u Vašingtonu, u novoj zgradi naše ambasade. Ovde je izlaznost bila još veća, bila je 80,67 procenata, a lista 'Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane' odnela je pobedu sa 56,74% u odnosu na sve ostale liste - rekao je.

01:58 OVIM GESTOM, SRBI U SVETU OSEĆALI BI REPUBLIKU SRBIJU KAO SVOJU DRŽAVU! Gosti u Kuriru o izborima: To je NEISKORIŠĆEN POTENCIJAL

Pojasnio je odakle tolika zainteresovanost.

- Mislim da dosta naših ljudi koji žive na ovim prostorima žele da imaju snažniju vezu sa svojom matičnom zemljom. Mislim upravo da je učešće na izborima ovde ne samo neka vrsta aktivnosti ili socijalizacije, već prosto stvar kulture, što je dosta uticalo s obzirom na američke izbore i način na koji su oni ovde predstavljeni.

On se slaže sa sagovornikom Bjegovićem, to jest sa time da bi svi koji imaju srpsko poreklo, trebalo da imaju i srpsko državljanstvo.

- Oni su na neki način naši ambasadori i važno je kako se predstavljaju, svoju porodicu, nasleđe, istoriju, kulturu i tradiciju koju nose sa sobom...Potrebno je izvršiti povezivanje, sa stanovništvom našeg porekla koje se nalazi ne samo u svim američkim državama, već i širom severnog i južnog američkog kontinenta, pa čak i svuda drugde - istakao je Gajić.

foto: Kurir tv

Saša Gajović se pridružio razgovoru, istakavši, takođe da je dijaspora neiskorišćeni potencijal Srbije.

- Mislim da se Srbija i rukovodstvo Srbije obraćaju dijaspori samo tokom izbora. Sve ovo ostalo, mislim da nije dovoljno aktivno uključivanje dijaspore u Srbiju i smatram da je to neiskorišćeni potencijal koji Srbija ima van granica. Primera radi, 300.000 ljudi živi samo u Beču, negde oko 150.000 u Bratislavi, u Budimpešti, da ne govorim dalje. A kada je reč o Americi, to je tek zaista čitava armija - rekao je i podsetio na dužnost Kancelarije za dijasporu na čijem je čelu Arno Gujon, da se bavi ovim pitanjem:

- Mislim da Gujon nije dovoljno aktivan i neprimetan je u dijaspori u tom smislu, nismo ga previše viđali u kontaktu s njima... - istakao je.

Osvrnuo se i na uspeh i veliku izlaznost Srba u Americi:

- Mislim da je uspeh što je 75% ljudi u Americi, u tom biračkom delu, glasalo...Aktivnost sa dijasporom je neophodna jer ona predstavlja neiscrpan, ali neiscrpan izvor vrlo kvalitetnih i imućnih ljudi, ljudi koji su stekli određeni status u tim zemljama i koji mogu mnogo da pomognu Srbiji u različitim oblastima.

Bjegović se nadovezao:

Znate, samo jedna rečenica može biti veoma važna za naš narod koji se nalazi na tim prostorima. Ko njih predstavlja? - upitao je, pa istakao da je veliko poverenje u A.Vučića:

- Vidi se i iz ovog rezultata, gde je preko 70% glasalo za listu Aleksandra Vučića. Smatram da bi trebalo imati predstavnika, da kažem, iz redova Srpske napredne stranke, koja ima najveće poverenje, na čelu institucija koje bi prihvatali našu dijasporu. Čini se da oko 70% dijaspore čine ljudi sa prostora bivše Jugoslavije, srpski narod iz Republike Srpske, Republike Srpske Krajine, koji donekle ne veruju tim drugim političkim opcijama, jer smatraju da nisu na pravi način zaštitili svoj narod koji se tamo nalazi... - istakao je.

06:48 PRAVOSLAVNA CRKVA BI TREBALO DA UJEDINI RAZJEDINJENU DIJASPORU

Zatim je predložio:

- Moj predlog da na čelu Ministarstva za dijasporu ili slične institucije bude osoba u koju bi dijaspora imala poverenja, koja bi bila prihvatljiva toj političkoj opciji. Sada su pokazali kome veruju.

Gajić je primetio, kako je rekao, zabrinjavajuću stvar:

- Moj stav kao nekog ko je bio u izvršnoj vlasti, koji je mnogo putovao, je da postoji razjedinjenost u našoj dijaspori. Na pitanje kako ih ujediniti, moj odgovor je bio liderstvo. Predložio sam da to treba da uradi pravoslavna crkva, starešine u Beču, Bratislavi, Parizu... Imamo jak verski pristup, posebno u Čikagu. To ne odbija niko! To je razlog za ujedinjenje koje može biti snaga - zaključio je.

