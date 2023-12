U Srbiji su juče održani republički, pokrajinski, beogradski i lokalni izbori.

Dejan Miletić, iz Centra za proučavanje globalizacije, gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je komentarisao uspehe i neuspehe izbornih listi.

Najpre se dotakao Srpske napredne stranke.

- Očekivali smo pobedu SNS i to ne zbog toga što volimo naprednu stranku ili smo simpatizeri, nego zbog rezultata koje su imali, zbog kampanje koja je bila usmerena i jasna. Nije bilo nekih velikih dilema. Predsednik Vučić je igrao važnu ulogu u celom procesu sa svojim poznatim pristupom, kredibilitetom koji je uneo - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Potom se osvrnuo na listu "Srbija protiv nasilja".

- Što se tiče liste "Srbija protiv nasilja" oni imaju svoje glasove i ti glasovi su važni. Ako na pravi način budu koristili te glasove za svoje prisustvo u parlamentu, Srbija će imati konstruktivnu opoziciju. Ali to se nije do sada dešavalo. Ja bih voleo da se od sada desi, ali ove najave kakve vidim, gospođe Tepić, ne ukazuju da su došli pameti. Antagonizacija i podela u srpskom društvu nisu dobar put. Mnogo bi važnije bilo da oni budu konstruktivna opozicija, opozicija koja će se boriti protiv korupcije. Koja će usmeravati određene projekte, državu usmeravati, vršiti pritisak da se određene koncepcije zadrže u našem političkom životu kao što su pričali o Evropskoj Srbiji itd. Znači, one suštinske, programske stvari, a ne antagonizacija i urušavanje institucija, to ako budu krenuli, ja mislim da je to katastrofa. Njihova, ali i naša opšta društvena. Nadam se da će se vratiti na kolosek - rekao je Miletić.

04:04 SPS VIŠE NE MOŽE NIKOGA DA UCENJUJE ZA FOTELJE! Miletić tvrdi: Naprednjaci će sada birati samo socijaliste koji su ZDRAVORAZUMNI

Nosilac liste "Mi - glas iz naroda" doktor Branimir Nestorović izjavio je da je taj pokret postao relevantna politička snaga, da neće praviti koalicione sporazume u Beogradu i obećao, da neće izneveriti ljude koji su glasali za tu listu.

- Najveći pobednici su posle SNS-a, „Mi glas iz naroda - Branislav Nestorović". To je pokret u stvari, tu nije samo Nestorović. Ima i nekoliko analitičara koje su nama dobro poznati, koji smo imali prilike da se s njima srećemo i oni su žestoko, opredeljeni. Imaju svoju glavu, misle slobodno i ljudi nekako prepoznaju u njima alternativu. Kažu, ovo je diplomatija, neka strategija, tu se nadmudruju sa strancima, ja hoću da se lupi o sto, ali neću da se lupa o sto za Ruse, Amerikance, nego za Srbiju. I tu se prepoznaju u stvari neki autonomni srpski glas. Ima osnova u tom smislu - rekao je Miletić.

foto: Kurir televizija

Predsednik SPS-a Ivica Dačić izjavio je da nije zadovoljan rezultatima izbora i da je spreman da ode sa te funkcije. Čestitao je Srpskoj naprednoj stranci ubedljivu pobedu na izborima i poručio da je SPS spreman da nastavi koaliciju sa SNS-om ukoliko oni to odluče.

- Najveći gubitnici su, s moje tačke gledišta, SPS. Ovo je prilika da predsednik Vučić i SNS više nemaju onaj kompleks SPS-a, uslovno rečeno. Jer uvek su nekako bili ucenjivani, mandati su deljeni, ali tu se pregovara tvrdo, i tako dalje. Sada nema opravdanja. Sada, ako zdravorazumski u SPS-u postoji, markirajte ga. Kad kažem zdravorazumski, mislim na one koji su bezrezervno sarađivali u koaliciji, koji nisu jedno pričali, drugo radili, treće mislili, nego su zaista doprinosili i preuzimali odgovornost i borili se za zajednički interes i tako dalje. Nema razloga da ti ne budu eventualno u novoj vladi. Ali više nema opravdanja. Svako ko bude, taj tim mora da bude sinhronizovan, odgovornost je zaista na SNS-u. Ovakva podrška ona nosi svoju težinu i u tom kontekstu i odnos prema budućnosti - rekao je Miletić.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Bonus video:

04:06 Obraćanje Aleksandra Pavića iz štaba izborne liste „Mi glas iz naroda