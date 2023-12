"BILO MI JE JASNO KAO DAN DA ĆE NESTOROVIĆ PREĆI CENZUS!" Đukanović: Dve nedelje ranije sam prognozirao njihov uspeh, ZBOG OVOGA

Vladimir Đukanović gostovao je u emisiji Puls Srbije gde je govorio o završenim izborima i njihovom rezultatu.

- Čuo sam gospodina Marsenića iz novog DSS-a da je rekao da smo mi zapravo poraženi u Beogradu, sa 49 odbornika, a on je valjda pobednik sa 7 odbornika. Ne znam šta da vam kažem, neki čudan ugao gledanja. Naravno, jasno i nedvosmisleno građani su rekli na izborima ko je pobednik i više nego očigledno da su nama ukazali poverenje. Tu nema nikakve dileme da je apsolutni pobednik ovih izbora, naša lista "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane", i i formiraćemo vladu. Tu nema dileme. Sve ovo ostalo sad kako neko želi sebe da predstavi ili sebe da laže, obmanjuje, to je već njegov problem - rekao je Đukanović.

Potom je naveo da nije bio iznenađen rezultatima, pa čak ni uspehom Branimira Nestorovića.

- Da li sad ima tu nekih iznenađenja? Pa možda. Mada meni nije bilo iznenađenje da će gospodin Nestorović preći cenzus. Ja sam poslednje dve nedelje pred izbore prognozirao da će preći cenzus, bilo mi je jasno kao dan. Bilo mi je jasno da on uživa neskrivenu podršku. Znate, kad imate konstantnu kampanju na jednoj televiziji, individualnu kampanju njegovih ljudi sa liste, ti ljudi su stekli određene simpatije kod određenog broja birača. Bilo mi je jasno da je samo dovoljno pomenuti njihovo ime i prezime i da će ljudi negde dati podršku tome - naveo je Đukanović.

Dotakao se i liste "Srbija protiv nasilja".

- Ne možete da idete na izbore bez ikakve politike. I mislim da se to dosta osvetilo listi "Srbija protiv nasilja", išli su bez ikakve politike i samo sa mržnjom prema Vučiću. Dobili su jedan limitiran broj glasova i to je to. Lljudi neće da glasaju za imaginarne programe, nego ljudi traže konkretno. Dakle, ti si protiv toga i šta ćemo onda? Šta nudiš umesto toga? Da li nudiš neku alternativu u ekonomiji, u bilo čemu? Nisu ponudili apsolutno ništa - rekao je Đukanović.

