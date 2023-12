SRBIJA PROTIV NASILJA: Ponoviti glasanje u Beogradu zbog neregularnosti

Preko neregularnosti na izborima se ne može preći tako što će se reći da su potrebni novi izbori u Beogradu jer nema većine da se formira vlast - rekla je danas pravnica Sofija Mandić, predstavnica u Gradskoj izbornoj komisiji liste "Srbija protiv nasilja", drugoplasirane na izborima 17. decembra.

- Postoji zaista bojazan da ćemo preko svega ovoga (neregularnosti) preći uz laganu konstataciju da ne može da se u Beogradu formira vlast i idemo na nove izbore - naglasila je Mandić na konferenciji za novinare.

Po njenim rečima, "ako budemo išli na nove izbore to će biti isključivao zato što su ovi bili neregularni", a, kako će to vlast predstaviti, navela je, "to je sasvim neka druga priča".

Ona je navela da se lako može očekivati da tužilaštvo kod formiranih predmeta o nepravilnosti polako ali sigurno krene da uočene činjenice "prilagođava stvarnosti koja odgovara vlastima".

"Mislim da se sve više približavamo momentu u kojem možemo da zaključimo da ovde samo nekakav upliv i kontola sa strane u prikupljaju činjenica i donošenju zaključaka može da dovede do realnog epiloga", ocenila je Mandić.

Ona je navela da je pravni tim liste "Srbija protiva nasilja" u nastavku kontrole biračkih spiskova na teritoriji Beograda potvrdio svoje saznanje da je "fantomskih" birača 30 odsto i da su koncentrisani u nekoliko centralnih opština - Zvezdari, Viždovcu, Vračaru gde je izgubila lista oko Srpske napedne stranke.

Po njenim rečima, kao "fantomski" birači su uglavnom prijavljena lica koja su rođena van Beogada, a mnogi i u drugim zemljama.

Kurir.rs/Beta