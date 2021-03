ĐORĐE BALAŠEVIĆ JE TRAŽIO DA MI LEKTORIŠE PESME! Kiki Lesendrić: Đole zaslužuje Nobelovu nagradu, isto kao i Bob Dilan

U muzičkom studiju Kikija Lesendrića na Adi tokom korone radio je na novom albumu. On je snimio petnaest numera, a za jednu baladu trebalo je tekst da napiše i njegov veliki prijatelj Đorđe Balašević.

"Poslednjih godinu dana život nas je naučio da planiramo dan za dan. Napravio sam novi album. Međutim, i dalje je pitanje hoćemo li i kada moći da ga negde odsviramo. Bez energije publike nemaš ni razloga da objavljuješ pesmu. Imam dosta snimljenih pesama. Za jednu novu Đole je trebalo da mi napiše reči. Zovem je "Mala balada". Njemu se to veoma dopalo. Na svakom albumu mi je on nešto lepo napisao. Upoznao sam ga osamdesetih. Znao je on da prepozna talentovane klince. Voleo je i Prljavo kazalište... Mogao je da priča i da pije sa svakim, ali nije mogao sa svakim da radi. Imao je neku specifičnu energiju", ispričao je Kiki u ispovesti za Kurir.

foto: Zorana Jevtić

On opisuje i njihov poslednji susret u Novom Sadu, ali i kako Đole nije želeo da ima internacionalnu karijeru kao Goran Bregović.

"Tražio je da, kad ja napišem tekst, da mu pošaljem da to lektoriše. Bio je naš profesor i učitelj. Nisam upoznao čoveka koji bolje barata s rečima, ne samo u Srbiji. Naša poznanica Dragana Rosić prevela je njegove pesme na grčki, a tamo su reakcije bile fenomenalne. Devojka koja mi radi tekstove u Grčkoj plakala je kad je čitala njegovu poeziju. Htela je s njim da radi. Međutim, njega to nije mnogo zanimalo. Voleo je više svoju slobodu nego da vija karijeru. Velika šteta što to nije napravio. Mogao je ima karijeru kao i Bregović u Francuskoj. Grčka je mogla da dobije novu zvezdu. Poslednji put smo se videli prošle godine u Novom Sadu. Samo smo se družili i ništa nismo radili. Događaje koje on opisuje su filmski. Napisao je najlepše priče. Đorđe Balašević zaslužuje Nobelovu nagradu, isto kao i Bob Dilan. Znam sigurno da to njemu nije bilo bitno", zaključio je muzIčar.

foto: ATA Images

Ljubomir Radanov

Bonus video:

00:48 ĐOLETA ŽALE KAO TITA! Robert Čoban: Od Josipa Broza NIKO nije ŽALJEN na prostorima bivše Juge kao Balašević (KURIR TELEVIZIJA)

Kurir