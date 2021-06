VANJA GRBIĆ U ŽIVOTNOJ ISPOVESTI KURIRU: Potičem od Hrebeljanovića, sinu sam dao ime po knezu Lazaru

Proslavljeni odbojkaš Vladimir Vanja Grbić u životnoj ispovsti za Kurir ispričao je i kako to Grbići potiču od Hrebeljanovića i kako je sinu dao ime po knezu Lazaru.

- Grbići su od Hrebeljanovića. Nakon Kosovske bitke sklonili su se u manastir Gornik, dok nisu morali dvadesetak godina kasnije da beže od Bugara - jedni su dobili Lazarevu krunu da čuvaju i prezime Krunić, drugi zastavu, a oni kojima je dato da čuvaju grb, postali su Grbići. I došli su do Herceg Novog, što se uglavnom prati po slavama, odnosno crkvama. U Herceg Novom ima crkva Svetog Srđe i Vlaha, što je i naša krsna slava. Potom su prešli u Dubrovnik, gde su uzeli mletačko prezime, pa vratili staro i stigli do Zadra. Ima selo Grbići pored Zadra, pokatoličeni su, naravno. I ušli su u kontinent do izvora Zrmanje. Zajednica braće i sestara uglavnom je živela u Lici, a mahom su bili žandari ili železničari. I moj prađed Bogdan je iz Like došao na službovanje u Trebinje, gde je upoznao prababu. Đed se samo rodio u Lici, odrastao je u Pridvorcima pored Trebinja, gde se i oženio babom. I onda su vozom bez povrataka 1946. došli u Banat - istakao je Grbić.

Da li je to tako od Hrebeljanovića, naglasio je Vanja, ne može biti sto posto potvrđeno.

- Kažu - istina je ono u šta verujete. S obzirom na to da je puno toga Hrebeljanovićevog u nama, pre svega u vezi s patriotizmom, ja verujem. Naravno, sinu sam dao ime Lazar, po knezu Lazaru - rekao je Grbić.

(Kuror.rs/J.S.S.)