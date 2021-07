JOVAN MARIĆ TRAŽI MUŽA SVOJOJ 50 GODINA MLAĐOJ DEVOJCI: Pošto sam odgovoran čovek, mislim o njenoj budućnosti! MORAM DA JE UDAM!

Psihijatar Jovan Marić 2014. godine postao je ambasador u Nigeriji, kao već treći put razveden, pa i sam u životnoj ispovesti za Kurir kaže da je tamo "naravno sam bio s devojkama, što nije sporno". Čovek koji se i sam predstavljao kao sekselencija, kad se 2016. vraćao u Srbiju 50 godina mlađu devojku poveo je sa sobom u Beograd. Sad kako kaže ima problem - mora da je uda, jer nije on nije hteo da se ženi i četvrti put.

- Jednu devojku sam upoznao na prijemu ambasade Vatikana, posluživala je goste. Ime njeno neću reći. Mlađa je od mene 50 godina. Dopala mi se. Dao sam joj vizitkartu, pozvala me je. U ambasadi sam imao policu punu mojih knjiga, vidi ona da nisam neki političar glupi, već uman čovek. Kada je 2016. došlo vreme da se vratim u Srbiju kažem joj da će mi trebati neko u kući da mi kuva, pere, pegla... - kaže Marić.

On dodaje da je tada bila na drugoj godini studija politehnike.

- Nije mogla da dobije vizu, imao sam velikih problema, pa je morala nešto da upiše. Mogla je da dobije vizu i ako bude moja žena, ali rano je za to. Tako je upisala Višu hotelijersku školu. Završila je tri godine, ostao joj je još francuski da položi. Pošto sam odgovoran i ozbiljan čovek, razmišljam šta ću da radim s njom. To me opterećuje, moram da mislim o njenoj budućnosti. Njen otac ima godina kao i ja, ona ima osmoro braće i sestara, i sad moram da je udam. Ima tu nekih sportista, Nigerijaca, njeni roditelji bi voleli da joj muž bude tamnoput - navodi Marić.

Kurir.rs/J.S.S.