MOJ PRVI ŠEF BIO JE MATIJA BEĆKOVIĆ U EROTSKOM ČASOPISU: Čuveni fotograf Zoran Kuzmanović Munja u ispovesti za Kurir o počecima

Koga Zoran Kuzmanović Munja nije fotografisao za poslednjih pedeset godina, taj i nije uspeo na estradi. Pre dvadesetak dana proslavio je 70. rođendan, ali i pola veka uspešne karijere. Svojom kamerom ovekovečio je mnoge ljude i događaje. Znalci tvrde da je kandidat za Ginisa po broju fotografija koje su krasile omote ploča, kaseta i diskova.

foto: Zorana Jevtić

Javnosti je manje poznato da je karijeri počeo u čuvenom "Čiku", a da mu je prvi šef bio akademik Matija Bećković.

"Čik je bio najtiražniji erotski časopis u Jugoslaviji. Radio sam estradne strane, koji je uređivao Matija Bećković. On je bio moj prvi šef i urednik i moram da kažem da sam mnogo naučio od njega. Matija se nije potpisivao kao urednik. Međutim, danas, kad se sretnemo, pozdravi me sa: "Gde si, Crtani!" Dao mi je taj nadimak. Tek desetak godina kasnije sam postao Munja. Verovao je u mene. Često me je hvalio na kolegijumu, a samo sam sprovodio njegove ideje. Meni je to tada puno značilo", ispriča je Munja za Kurir.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Ljubomir Radanov

