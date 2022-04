LEGENDARNI HARMONIKAŠ OTVORIO DUŠU: Proputovao sam bukvalno ceo svet, ali nigde nisam našao ljude kao u Srbiji!

Jedan je od najuspešnijih srpskih kompozitora narodne muzike. Nema tog ko je odrastao u Srbiji a da nije čuo za "Manastirska vrata", "Tebi za ljubav", "Imena mi mog", "Muke moje niko ne zna", "Svađalice moja mala", "Nek ti bude zadnja čaša"... Da nije uspeo u muzici, danas bismo sigurno o njemu čitali kao o uspešnom fudbaleru. Ili treneru, pošto već ima 66, ali je i dalje mlad. On je Miša Mijatović.

Odrastao sam u jednoj relativno siromašnoj porodici kao četvrto dete, imam dva starija brata i jednu sestru, tako, otac je samo radio, majka u kući, bila muka, naravno...

Brat i harmonika

Najstariji brat je počeo da svira harmoniku kad sam ja imao osam-devet godina, on je već bio u poslu radio, zarađivao. On mi je kupio jednu malu harmoniku i tako je počelo ovo moje. Posle su me upisali u nižu muzičku školu u Kragujevcu, posle redovne škole išao sam autobusom na časove i to je tako bilo sve do osmog razreda, do petnaeste godine.

Onda je moj profesor iz Kragujevca, Manojlo Krstić čuveni, otišao u Niš u srednju muzičku, jer nije bilo bliže u to vreme. Tako da sam ti ja položio prijemni i završio srednju muzičku školu u Nišu, posle upisao akademiju u Beogradu i sve je išlo lako kad sam se dovukao do Beograda.

Ovce i krave

Detinjstvo? Bila muka, al' bilo i lepo. Ja sam bio dosta živahno dete, da ne kažem nemiran. Voleo sam najviše fudbal, više nego muziku. Stalno sam bežao iz škole kući; bacim tašnu, komad leba u ruke i - na livadu! E, a morale tada da se čuvaju ovce, krave. I ja dođem kući, brže-bolje pre sestre, da pustim ovcu i kravu i društvo me čeka kraj reke i igramo fudbal svaki dan. Sirotinja bili nismo. Imalo se za leba i s leba. Imali smo jednu kravu u štali koja nas je hranila, domaći hleb i povrće, ono što je neophodno, ali nismo bili nešto situirani.

Nisu postojale jakne kao ovo sad, pa ne samo ja nego i sva deca u selu išli smo na sankanje u brdima u vunenim džemperima. Debeli džemperi, to je bilo sve od odeće za zimu, u tome smo išli i u školu. Nije bilo cipela, patika, nosili smo zimi gumene čizme, a leti gumene opanke. Bio sam dobar đak, mislim da sam bio vukovac svih osam godina. Možda sam imao neku četvorku, ne mogu sad baš da se setim, ali znam da sam bio odličan stalno. Voleo sam mnogo fudbal i to je moja najveća ljubav i do dan-danas.

Fudbaler

Nisam uspeo da budem fudbaler jer je moj stariji brat kupio harmoniku da bismo, što se kaže, što pre došli do nekog zanata, do para. Jer tad moji nisu shvatali ozbiljno da i u tom sportu može da se zaradi i da se uzmu pare. E, a muzika, to im je bilo nešto gde može da se radi, zarađuje... Ja sam se sam školovao u srednjoj školi. Sa 15 sam počeo da sviram svadbe, veselja. Ne sećam se prve svadbe, ali bilo je u nekom selu bez ozvučenja, s nekim starim harmonikašem sam svirao, šta ćeš... Radiš nešto da bi se preživelo. Pa sam iz Niša dolazio autobusom da sviram, pa se vraćao u školu... Čudo. Mislim da sam ti rekao to već. To je bio lep period. To sad ja kad ti pričam, nije se uvek sve imalo, dosta sirotinje i to... zvuči strašno, ali je to bilo deset puta lepše detinjstvo nego deci danas, koja i nemaju maltene detinjstvo.

Obren Pjevović

E, a kod mene ti sve dalje ovako ide: još sam u srednjoj školi, u drugoj godini, kad dolaze moji prvi počeci profesionalnog sviranja i snimanja ploča, to je bilo s mojih 16-17 godina. Počeo sam s pokojnim Obrenom Pjevovićem, koji je iz Mrčajevaca, sad smo mu Miroslav Ilić i ja otvorili ulicu, nema ni mesec dana, ovde u selu. On je napisao mnogo hitova i s njim sam počeo da sviram njegove pesme.

A bio je i stari harmonikaš Cane Mušo iz Mrčajevaca, bio je izvanredan i od njega sam mnogo naučio. Počeli smo da snimamo ploče u to vreme, znači '72. Kasnije sam napravio bolju poziciju i počeo sam s Predragom Vukovićem Vukasom iz Čačka i Časlavom Đokovićem, koji su u to vreme bili aktivni kompozitori, a Vukas je bio i urednik u PGP RTS i radio sam te njegove pesme, aranžmane i svirao na pločama... Onda sam uporedo učio od svih drugih i svirao s Draganom Aleksandrićem. To je bio jedan od... ma, najlepši period u mom muzičkom životu!

