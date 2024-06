U ČAST MIKE I RAŠE: Stihovima oživeli sećanja na mokrinske velikane

Dvema značajnim manifestacijama, u roku od dva dana, Mokrinčani i njihovi gosti odali su dužno poštovanje velikanima koji su zadužili njihov zavičaj, ali i celu srpsku kulturnu scenu.

Za dvojicu znamenitih Mokrinčana, 26. jun je simboličan. Na taj dan je sahranjen Mika Antić, a 26. juna rođen Raša Popov. Sedmi „Dan Raše Popova“ okupio je sve one koje je za života okupljao Raša, a to su deca. O njemu su govorili i njegovi prijatelji i saradnici, koji ga smatraju institucijom. Ovogodišnji dobitnik nagrade „Raša Popov“ za izuzetan doprinos stvaralaštvu za decu je Jovan Joca Adamov, dečji kompozitor:

foto: Kurir/S.U.

- Raša je bio izuzetna ličnost, veoma obrazovan. Bio je institucija. Narativ mu je bio takav da ste ga mogli satima slušati, a o njemu se može danima pričati iznova. Bio je nezamenljiv i sećamo ga se dobro iz serijala „Fazoni i fore“ Ljubivoja Ršumovića. Bio je i drag gost „Muzičkog tobogana“- prisetio se Adamov.

foto: Kurir/S.U.

Dve večeri pre toga, u čast znamenitog pesnika, novinara, slikara, reditelja, mornara i svetskog putnika, održan je 39. Memorijal ” Miroslav Antić”. Održava se 24. juna, na dan kada je preminuo autor “Plavog čuperka” i “Garavog sokaka”. Na lik i delo velikog pesnika ravnice podsetili su umetnici i njegovi Mokrinčani:

- Odrastala sam uz Mikine pesme i srećna sam što sam ih govorila. Snažne su i dopiru pravo do srca. On ustvari priča o malim stvarima koje su od životnog značaja, a koje su ljudi zaboravili jureći za novcem, uspehom, prestižom. To je dosta uticalo na slaganje prioriteta u mom životu. Dokle god govorimo njegovu poeziju, Mika je među nama- rekla nam je glumica Branka Pujić.

foto: Kurir/S.U.

Pod sloganom "Oblikovanje neizvesnog” neprolazne Mikine stihove govorili su još Dragan Jovanović i Ratomir Rale Damjanović. U programu su učestvovali Neđica Mijajlović, Arsen Čarkić i Boro Vojnović. Miodrag Petrović, glumac novosadskog Srpskog narodnog pozorišta, neizostavan je učesnik, još od prvog Memorijala “Miroslav Antić”. Uvek u centru Mokrina, Miki u čast, govori "Besmrtnu pesmu". Tako je bilo i ovog puta.

Više od 550 pesama u “Rašinom šeširu”

Na pesnički konkurs “ "Rašin šešir" stiglo je više od 550 radova iz svih krajeva naše zemlje. Radove su poslala deca iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Crne Gore, Norveške i Danske. Ovogodišnja tema bila je "Ne diraj mi snove": - Deca su pisala o svojim željama i snovima da postanu fudbaleri, o ljubavi, ali i životu i smrti. To su želje, koje prelazeći iz detinjstva u adolescenciju, postaju neostvarene, ali su i dalje važne - objasnio je Milivoj Bajšanski, član žirija pesničkog konkursa "Rašin šešir".