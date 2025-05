U školi sam najviše voleo matematiku - ali profesor matematike je rekao da to nije za mene. To je značilo po osam sati škole, vežbe i spavanje - a ja nisam navikao da kod kuće vežbam, samo ono što naučim na času. Onda je rekao, hajde da ti nađemo neki posao, odmah da se zaposliš. Ja sam ona generacija devetog i desetog razreda, tad smo išli samo dve godine u srednju školu - treću i četvrtu godinu. Upisao sam Ugostiteljsku školu u Somboru, ali pošto nisam hteo da perem sudove, izbacili su me iz škole i prakse automatski, što tad nisam znao. Međutim, pošto sam bio jedini upisani učenik u junu i avgustu, direktor me je vratio na školovanje i praksu. Niko nije hteo tu da ide, bilo ih je sramota da budu kuvari.

Do ideje da upišem tu školu došao sam zahvaljujući profesoru matematike, koji mi je rekao: "Kuvara nema za sledećih pet godina i imaju dobre plate." Ko do septembra ništa nije upisao - upisivao je za kuvara, bilo nas je tad trideset šest. Više od pola je bilo dečaka, ostalo devojčice. Poslednji put kad smo bili na skupu, pre trideset godina - bilo nas je možda dvadeset koji smo ostali da budemo kuvari, to je veliki broj. Onda sam došao u Beograd da studiram, praksa se održavala u hotelu "Jugoslavija" - zahvalan sam pokojnom Dušku Ivanoviću, koji me je primio da dolazim svaki dan kako bih naučio posao. Prva stvar koju sam naučio da spremam bili su medaljoni s pečurkama. Onda me je profesor Ivica Miković odveo u restoran "Zlatna lađa" na Terazijama, koji se u to vreme tek otvarao - da naučim da spremam ribu. Posle tri meseca me je pitao da li ću da počnem da radim za pare, pa me je zaposlio u restoranu "Tri šešira" u Skadarliji. Dve godine bez novca sam radio u "Jugi" i tri meseca u ovom restoranu. Radio sam u svim restoranima u Skadarliji. Na primer, radio sam u "Tri šešira" - ali ako nekome ne dođe kuvar, pošto sam bio najmlađi, išao sam na ispomoć iako nismo bili ista firma. Nekad smo bili mnogo složan kolektiv. Prvi put sam ušao u kuhinju 1979, a zaposlio se tek 1984. godine.