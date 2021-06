Osmislite idealan kutak i dajte šansu beton dekoru u vašem domu

Dekor betona možda na prvi pogled deluje nedovršeno i hladno, međutim, on postaje sve zastupljeniji u uređenju enterijera, a glavni razlog tome je to što je vrlo prilagodljiv i lako se uklapa u minimalistički, pa čak i luksuzan prostor. On je takođe i neizostavni deo industrijskog stila uređenja, a za sve one kojima se dopada beton dekor (video) delimo korisne savete kako ga uklopiti u enterijer.

Odličan izbor za unošenje dekor betona u dom jeste regal STONE, koji kombinacijom betona i bele boje u visokom sjaju čini pravi spoj rustičnog i elegantnog. Eleganciju posebno naglašavaju delovi od stakla sa diskretnom rasvetom, što ovaj regal čini odličnim izborom ukoliko želite da ostvarite luksuzni ambijent, a prednost je i to što je sastavljen iz više elemenata, što omogućava uklapanje u prostorije različitih dimenzija.

Pored otvorenih i zastakljenih polica, regal STONE poseduje i zatvorene police, koje mogu poslužiti za odlaganje mnogih stvari i sitnica, a idealan komad nameštaja koji takođe može poslužiti ovoj svrsi jeste komoda STONE. Uz ovakav enterijer se savršeno uklapa i klub sto STONE koji je veoma funkcionalan, jer ima i otvorene i zatvorene segmente.

Neutralnost ovog dekora omogućava lako uklopanje sa bilo kojom bojom, a najbolji savet je da to budu pastelne nijanse. Za dodatno isticanje luksuza i elegancije, u pomoć vam može priskočiti siva ugaona garnitura KATJA, a preporuka je da dodatna dekoracija bude svedena, u crnoj, beloj ili braon boji. Odstupanje mogu biti zelene biljke koje će svakako oplemeniti prostor.

foto: Promo

Za posebno isticanje beton dekora savršen je i zid u boji. On je takođe odlična podloga i za dekoraciju, a savet je da to bude zelena, kao boja prirode, koja je suprotna hladnom betonu.

Ukoliko izaberete izazovne boje, dobićete autentičan izgled dnevne sobe, u koji će se odlično uklapati regal PARMA. Međutim, ukoliko više volite svetlije nijanse, koje bi vizuelno povećale prostor i reflektovale svetlost, odaberite neku prirodnu, svetliju nijansu zida, koja će regalu PARMA dati drugo lice i potpuno drugačiju definiciju prostoru.

Ako želite da uredite mali prostor, odlično i kompaktno rešenje jeste regal GLEN sa više otvorenih i zatorenih polica, a savet dizajnera Forma Ideale je da ga uklopite uz roze zid. Ovakvom ambijentu dodajte detalje u pastelnim nijansama i one će, pored estetske funkcije, imati ulogu i da omekšaju dekor betona i učine ambijent prijatnijim.

foto: Promo

Dekor beton u dom unosi osećaj mira i stabilnosti. Ono što je važno je da se pravilno iskombinuje sa ostatkom prostorije, kao i da se unese lični pečat koji će dati posebnu draž enterijeru. Osmislite vaš idealan kutak, izaberite vama najlepše komade nameštaja i uživajte u svom novom domu.

