Kupci sve više žele nameštaj koji je proizveden u Srbiji

Kupac je danas u centru pažnje. Kompanije sve više prate navike potrošača, koje postaju i pravac za postavljanje trendova. Istovremeno, pronalaze se i načini da se stvori još jača veza sa njima, a recept za to stiže i od lokalnih proizvođača u različitim oblastima. Poslednjih godina na tržištu se sve više prepoznaje potreba za domaćim proizvodima.

To je potvrdilo napore domaćih kompanija da je postavljanje dugoročnih planova, dostizanje i održavanje visokih nivoa proizvoda i kontinuirano uvođenje novina kroz osluškivanje navika potrošača jedini ispravan put na kojem se prepoznaje kvalitet.

foto: Promo

Za prvih sedam meseci 2021. godine, proizvodnja nameštaja povećana je za 0,7 odsto, prema podacima Privredne komore Srbije, a proizvodnja proizvoda od drveta, osim nameštaja, beleži povećanje u odnosu na isti period prethodne godine za 23 odsto.

U kompaniji koja beleži porast potražnje na domaćem, ali istovremeno i na inostranom tržištu, kad je proizvodnja nameštaja u pitanju, ističu da je veće interesovanje za njihovim komadima nameštaja, uslovilo i povećanje broja zaposlenih, a onda, i promenu organizacione strukture koja ih je dovela do pozicije pokretača industrije nameštaja u Šumadiji i Pomoravlju.

foto: Promo

„U okviru naše proizvodnje pločastog nameštaja godišnje se proizvede više od 800 različitih artikala gotovih proizvoda, koji se osmišljavaju u Kragujevcu, u sektoru za projektovanje i razvoj naše kompanije, a izrađuju od materijala renomiranih domaćih i svetskih proizvođača. Kad govorimo o asortimanu, potrebno je da se on stalno razvija, unapređuje, a da bi se to ostvarilo važno je da imate ljude koji će umeti da iznesu to na pravi način. U samoj proizvodnji pločastog nameštaja u Kragujevcu zaposleno je oko 700 radnika, od čega njih 600 direktno radi u proizvodnim halama Forma Ideale, dok su ostale kolege u procesima projektovanja, operativne pripreme, proizvodne logistike i održavanja“, ističu u kompaniji Forma Ideale.

U pogonu za proizvodnju pločastog nameštaja pored proizvodnje pločastog nameštaja od iverice, primenjuju se i najnovije tehnologije u posebnom delu proizvodnog procesa, a to je obrada MDF ploča na obradnom centru i njihovo oblaganje folijom. Naime, elementi se obrađuju na osnovu dizajnerskih rešenja, uz primenu 3D aplikacija na frontovima, što omogućava ispunjavanje želja najraznovrsnijih zahteva tržišta.

Pločasti nameštaj Forma Ideale proizvodi se u halama koje ukupno zauzimaju do 50.000 m2 , a sve mašine u proizvodnim halama napravljene su od strane renomiranih svetskih proizvođača.

