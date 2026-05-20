Sinoćna emisija "Takovska 10" na RTS, u kojoj su gostovali predsednica Skupštine Ana Brnabić, potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić, direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović, kao filozof i pisac Filip Grbić, privukla je pažnju gledalaca, a posebno studenata blokadera, koji se kao i uvek oglašavaju na svom poligonu za izražavanje mišljenja - društvenim mrežama.

Ovog puta studenti u blokadi sa Elektrotehničkog fakulteta prokomentarisali su, ništa drugo do sam kraj emisije, kada je predsednica Skupštine Ana Brnabić pružila ruku svim gostima, kao i Mariniki Tepić, te su na društvenim mrežama komentarisali i poručili da oni to ne bi učinili ni kada bi im "dozvolili da gostuju na RTS".

- Jel biste se vi rukovali sa Anom Brnabić? Mi ne bismo. Pa ni kada bi nam dozvolili da gostujemo na RTS-u. Pa ni kada nas ne bi prekidali u tom gostovanju. Pa ni kada bi vlast dala sve od sebe da nas podignu iznad cenzusa, srećom nama takva pomoć ne treba. Oteraće vas studenti sve u istoriju - napisali su studenti u blokadi sa ETF-a na svom Iks profilu.

Taj komentar naišao je na odjek mnogih drugih istaknutih blokadera, među kojima je i blokaderska profesorka i članica Predsedništva Demokratske stranke Biljana Stojković, koja je prokomentarisala objavu blokadera i napisala da su "carevi".

Međutim, tu nije bio kraj.

S druge strane lider pokreta "Solidarnost" i nekadašnji član DS Goran Ješić imao je potpuno suprotnu reakciju od Stojkovićeve, ali i dobronameran savet za blokadere, ako je suditi po komentaru.

- Da to neko pogleda brzo, dok je vreme! Specijalista - poručio je Ješić studentima blokaderima.

