Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas ambasadora Narodne Republike Kine Li Minga uoči predstojeće posete toj zemlji i istakao da se raduje ponovnom susretu sa predsednikom Si Đinpingom kao i da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine.

Vučić je naveo da se obavljaju poslednje pripreme pred njegovu predstojeću posetu Narodnoj Republici Kini i da će ona bez ikakve sumnje, biti najznačajnija poseta u njegovj političkoj karijeri.

- Posebno sam istakao da je za Srbiju od izuzetnog značaja da gradi snažna partnerstva sa prijateljskim državama koje poštuju našu samostalnost, razvoj i pravo na sopstveni put u vremenima dubokih globalnih promena, kada se svet suočava sa ekonomskim pritiscima, bezbednosnim izazovima i sve izraženijom neizvesnošću - naveo je Vučić u svojoj najnovijoj oblavi na Instagram nalogu buducnostsrbijeav.

Vučić je naglasio da se posebno raduje ponovnom susretu sa predsednikom Si Đinpingom, i da mu je beskrajno zahvalan na ogromnoj časti i privilegiji da ponovo bude njegov gost, kao i na svemu što je učinio za Srbiju i naš narod.

- Istakao sam da podrška i prijateljstvo koje je pokazao prema našoj zemlji ostaju trajno svedočanstvo čeličnih veza između Srbije i Kine, ali i dubokog međusobnog poverenja koje je utkano u poštovanje našeg naroda prema velikom kineskom narodu i koje će ostati snažan temelj za generacije koje dolaze - ukazao je Vučić.

On je naveo da je u razgovoru sa ambasadorom ponovio da sve što smo zajedno izgradili, od infrastrukturnih i industrijskih projekata do političkog razumevanja i podrške u najvažnijim trenucima, predstavlja dokaz iskrenog prijateljstva koje je izdržalo test vremena i velikih globalnih izazova.

- Razgovarali smo i o sastancima koje ću imati tokom boravka u Kini, kao i o posetama industrijskim i ekonomskim gigantima, što je za nas od neprocenjivog značaja, imajući u vidu da je Kina danas uzor snažne i stabilne ekonomije, ali i primer principijelne države koja svojim doslednim stavovima, mudrom politikom i ogromnim međunarodnim ugledom ulaže ozbiljne napore da u svetu zavladaju mir, stabilnost i saradnja, što je čovečanstvu danas potrebnije nego ikada - istakao je Vučić.

On je dodao da zato oseća ogromnu obavezu pred posetu NR Kini, jer Srbija sa divljenjem gleda na kineski razvojni model i nastavlja da gradi odnose zasnovane na poverenju, međusobnom uvažavanju i zajedničkoj viziji budućnosti.