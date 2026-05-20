Danas je u Narodnoj skupštini Republike Srbije, jedno od pitanja poslanika opozicije bilo je zašto ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić ne prisustvuje sednici. Ana Brnabić, predsednica Skupštine, odgovorila je da ''ministar policije nema šta da traži na sednici na kojoj se raspravlja o izbornim zakonima".

Na ovu polemiku oko toga da li ministar policije treba da prisustvuje sednici, nadovezao se i poslanik Zeleno-levog fronta Radomir Lazović, poslanik ZLF, koji je Dačiću kao ministru policije zamerio odsustvo sa sednice.

- Ja ću još jednom reći: ministar policije nema šta da traži na sednici na kojoj se raspravlja o izbornim zakonima. Možda vi kad budete na vlasti, možda će vama biti potrebna policija za izborne zakone, ovo je demokratska država i nije potrebna - odgovorila mu je Brnabić.

00:42 Narodna Skupština Izvor: Miloš Miškov