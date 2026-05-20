Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, govoreći o novom zakonu o policiji, da su navike i potrebe pripadnika zakona za učešćem u kriminalnim radnjama "došle iz tih godina kad su policajci živeli loše i sarađivali sa kriminalcima" dodavši da danas imamo "dva-tri do pet odsto prljavih policajaca".

- To nam se dešavalo oduvek, takve stvari su bile zabranjivane, niko ih se nije pridržavao jer nam je navika ostala iz '90-ih, najšire zastupljena 2000-ih. Želim da vas podsetim, nama su komandanti policijskih jedinica ubili predsednika Vlade, toliko su dobro vodili blokaderi državu - rekao je Vučić.

Vučić je podsetio na likvidaciju tadašnjeg vršioca dužnosti ministra srpske policije Radovana Stojičića Badže. On je u noći između 10. i 11. maja 1997. godine upucan u restoranu "Mama mia" u Resavskoj ulici u centru Beograda.

- Ko je ubio generala Badžu? Imali smo najteža krivična dela u kojima je učestvovao vrh policije. Nemoguće je da se uvek suprotstavite nečemu što ima ogromnu moć. Ja sam tri godine trpeo teror od određenih političkih struktura. Tri godine ste lagali o Jovanjici. Sve dok jedan od vaših novinara nije rekao da je to laž. Mislite da će ovo da mi bude lako? Ovo je došlo iz tih godina kad su policajci živeli loše, sarađivali sa kriminalcima, danas ima 2-3 do 5 posto tzv. prljavih policajaca. Sad će narod da zna da je zaštićen kad vidi značku. Pričaću o tome sutra više. Jasno vam je kako se gradi ta mreža. Da može da se tumači na precizan način.- kazao je Vučić.

Predsednik je istakao da nisu u pitanju samo kriminalci, već i tajkuni.

- To da li možete sve da promenite, ne možete. Zakon, nedvosmislen, kome se sviđa, sviđa. Svu snagu su crpeli iz države. Danas je bezbednost na mnogo većem nivou, izvršenje ubistava na najnižem nivou u istoriji Srbije. Važno je da pokažemo nultu dozu tolerancije za one koji sarađuju sa narko-dilerima.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je ovaj zakon najavio nakon što je načelnik Beogradske policije Veselin Milić uhapšen nakon nestanka Aleksandra Nešovića Baje, za čijim telom i dalje traje velika potraga.