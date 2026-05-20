Uskoro bi trebalo da bude pokrenut novi portal pod nazivom "Ko si bre ti?", preko kojeg će građani moći direktno da prijavljuju probleme i šalju pritužbe na bahato i neodgovorno ponašanje pojedinaca u institucijama i sistemu. Najavu pokretanja ove platforme danas je izneo predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ističući da će cilj biti veća odgovornost i brža reakcija na probleme građana.

- Platforma će se zvati tako, kao odgovor na njihovo "Znaš li ti ko sam ja?" - rekao je Vučić i naveo da će pozvati građane da tim putem sve prijavljuju.

Portal namenjen za rešavanje problema "običnih ljudi"

Govoreći o novom portalu, Vučić je naveo da želi više prostora da posveti problemima "običnih ljudi", ističući da svakodnevno dobija veliki broj pisama građana. Kako je objasnio, cilj platforme biće da građani mogu da ukažu na bahato i osiono ponašanje pojedinaca, posebno na situacije koje se svode na poruku "znaš ti ko sam ja".

- Uskoro ću otvoriti portal koji će se zvati "Ko si bre ti?" na ono njihovo "znaš ti ko sam ja", i tu ću primati pritužbe građana, odgovarati, razgovarati sa njima i gledati koliko mogu da pronađem vremena da zajednički utičemo na smanjenje bahatosti i arogancije u celom našem društvu - rekao je Vučić.

Predsednik je dodao da jedan deo problema u našem društvu upravo proizlazi iz takvog odnosa prema ljudima i dodao da građani najnegativnije reaguju na osećaj privilegovanosti i nadmenosti pojedinaca.

- To je nešto što ljudi mrze najviše na svetu. To od mene niste mogli da čujete nikada - rekao je Vučić.

Kao primer naveo je pismo jednog gospodina iz Novog Sada, koji mu je, kako kaže, uputio niz negativnih komentara, nakon čega je odlučio da ga lično pozove telefonom i razgovara sa njim, ističući da direktna komunikacija često može da doprinese boljem razumevanju i promeni stavova sa obe strane.

- Shvatio sam koliko jedan razgovor može da bude lekovit i blagorodan, kako možete možda vi malo promeniti nečije druge stavove, a kako vi sebe možete da menjate - rekao je Vučić.