UDRUŽENA KAMPANJA PROTIV PATRIJARHA PORFIRIJA! Sarajevski medij vređa poglavara SPC - "Na Saboru izabran uz NEČASTIVOG", blokaderska Nova odmah prenela (FOTO)
U poslednje vreme svedočimo sve jačim udarima blokadersa na SPC i srpkog patrijarha Porfirija. Toj udruženoj kampanji pridružio se i Centar za istraživačko novinarstvo iz Sarajeva (CIN).
CIN je objavio tekst pod naslovom "Izbor srpskog patrijarha pod budnim okom Nečastivog", u kom su preko teologa Blagoja Pantelića i Vukašina Milićevića, bivšeg paroha Hrama Svetog Save, bez ijednog dokaza objavili tvrdnju da su episkopi Srpske pravoslavne crkve tajno snimani tokom crkvenog Sabora na kojem je izabran patrijarh Porfirije 2021. godine.
Taj isti tekst prenela blokaderska Nova.
Blagoje Pantelić, koji je sagovornik CIN, nedavno je isključen iz SPC.
Drugi sagovornik, Vukašin Milićević, iz redova Demokratske stranke, nedavno je tvrdio da SPC, zapravo, ni ne propoveda hrišćanstvo.
- To uopšte nije hrišćanstvo, to je nekakav tribalizam koji se kalanja iza hrišćanske ikonografije, ustvari. I tu nema suštinski ničega što bi se moglo onako, u dva koraka, povezati sa onim o čemu govori Jevanđelje. Najpre, već sam rekao, to je tribalizam. Oni su ovde u službi jednog izrazito naislničkog režima. Režima koji ima neiscrpno bogatu ratnu-huškačku i ratno-zločinačku istoriju, a to što su radili pod znacima naroda, drugima, u svojoj istoriji, na šta su pozivali da se radi drugima, sada rade sopstvenom narodu i sopstvenim građanima. Sa tačke gledišta pravoslavnog učenja o crkvi, pitanje da li nešto što se zove SPC postoji - naveo je Milićević gostujući u emisiji ''Bez pardona''.
