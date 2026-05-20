Vi ste za nas most prijateljstva između naših zemalja, uvek ćete biti i posebno blago naše Srbije, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas u Palati "Srbija" na obeležavanju 15. godišnjice programa Svet u Srbiji u Palati "Srbija".

"Svako od vas doneo je svoju priču u Srbiju. O svom narodu, o svojoj zemlji, o svojoj porodici. Veza između Srbije i Afrike, Srbije i Azije, nisu nove, one su drevne i duboke, istorijske i zasnovane na zajedničkim vrednostima. Naša zemlja je jedan od osnivača Pokreta nesvrstanih. Vi ste za nas ne samo most prijateljstva između nas i afričkih naroda i afričkih zemalja, vi ste neko ko doprinosi ubrzanom razvoju Srbije, vi ste neko ko znanjem jezika, ko svojim obrazovanjem može da predstavlja blago svom narodu, svojoj zemlji, ali ćete uvek biti i posebno blago naše Srbije", naveo je predsednik Vučić i dodao: