Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim.

- Otvoren i dobar razgovor sa predsednikom Zelenskim o bilateralnim odnosima naših zemalja, evropskom putu Srbije i Ukrajine, kao i mogućnostima za dodatno unapređenje ekonomske saradnje i povezivanja u oblastima od zajedničkog interesa, uključujući i razgovore o zaključenju sporazuma o slobodnoj trgovini između Srbije i Ukrajine - napisao je Vučić na Instagramu.

U tom kontekstu, tema je bila i sutrašnja poseta Tarasa Kačke, potpredsednika Vlade Ukrajine za evropske i evroatlantske integracije i trgovinskog predstavnika Ukrajine, koja će predstavljati važan korak u daljem jačanju saradnje između naših zemalja, dodao je.