Povodom obeležavanja Spasovdana, u Beograd je sa Svete Gore stigla jedna od najvećih svetinja hrišćanskog sveta – Čudesni pojas Presvete Bogorodice.

Pojas, kojem se već vekovima poklanjaju milioni vernika tražeći utehu, mir i snagu, biće izložen u Vaznesenjskoj crkvi do početka sutrašnje Spasovdanske litije.

Dočeku na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", prisustvovali su i patrijarh srpski Porfirije i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Pojas je posebnim letom doneo je iguman svetogorskog manastira Vatopeda Jefrem, sa bratstvom.

Obraćanje predsednika Vučića

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da to za Srbiju predstavlja ogromnu čast, ali i ogromnu nadu.

"I verujem da, kako je to otac Jefrem rekao, da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila, i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod", rekao je Vučić, u prisustvu patrijarha srpskog Porfirija.

Vučić je istakao da je Spasovdan dan kada pravoslavni hrišćani slave pobedu života nad smrću, uzdizanje čoveka ka Bogu, nadu i spasenje.





Naglasio je da će ovaj Spasovdan biti posebno radostan, jer će na čelu litije biti časni Pojas Presvete Bogorodice.

"Časni pojas je stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana čiji je roditelj, neumrli Lazar, darivao na večno čuvanje ovaj sveti pojas manastiru Vatopedu. I danas sam doznao i visokoprepodobni iguman Jefrem nas je obavestio da je od stranih zemalja pojas Presvete Bogorodice bio u Rusiji, da je na ovako svečan način tamo dočekan 2011. godine. Lično je uz patrijarha Ruske crkve bio i predsednik Vladimir Vladimirović Putin, da je na isti takav način dočekan na Kipru, naravno na više mesta u Grčkoj i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu čast, za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu", rekao je Vučić.

Kako je rekao, ako je iko na zemlji ostvario zakon Hristov, ostvarila ga Bogorodica.

"Ako je iko na ovome svetu pretrpeo najveće žalosti Hrista radi, pretrpela ih je ona. Ako je iko pokazao najsavršenije smirenje pred Bogom, pokazala ga je ona, ako je iko zaslužio najveću slavu na nebu, zaslužila je ona. Tu nebesku slavu o kojoj govori vladika Nikolaj mi slavimo u Beogradu i Srbiji. Veseli se srpski pravoslavne svete", poručio je Vučić.

Izrazio je zahvalnost manastiru Vatoped i monasima sa Hilandara i Svete Gore.

"Hvala vama Vaša Svetosti, što ste omogućili ovoliku radost i ovoliku sreću srpskom pravoslavnom narodu. Živela Srbija", poručio je Vučić.

Obraćanje igumana manastira Vatoped

"Mislim da je ovo naša dužnost i potreba. Na taj način odajemo tribut počasti Svetom knezu Lazaru. Mislim da je Sveti knez Lazar bio bogonosac. Razumeo je potrebu koju srpski narod ima na Vatopedu, jer je to mesto vašeg prvog arhiereja, Svetoga Save i Svetog Simeona Mirotočivog. Došli su tamo i uzdigli se duhovno".

"Zato su ljudi uvek dolazili tamo s velikom ljubavlju".

"Srbija je zemlja koja se suočava s mnogim nepravdama, ali uspeva da živi. Ja svedočim da Pojas Presvete Bogorodice čini čuda, naročito da se nerotkinje ostvare kao majke".

Obraćanje patrijarha Porfirija

"Osećamo danas veliki blagoslov i radost. Radujte se i veselite se, reče David. Danas smo zaista blagosloveni. Pojas koji je sama satkala i nosila oko svoga struka onda kada je u utrobi nosila našeg spasitelja. Od tada taj pojas nosi u sebi isceliteljnu blagoslovenu moć. I ovaj pojas kao i druge svetinje, imao je kroz istoriju burnu putanju. Taj pojas boravio je i u Srbiji. Knez Lazar je ovaj pojas darivao manastiru Vatopedu da se tamo kroz molitve monaha čuva".

"Evo posle šest vekova ponovo je ovde. Podseća nas ko smo i šta smo u Svetom Savi".

Patrijarh Porfirije se zahvalio igumanu manastira Vatoped.

"Klanjajući se tom pojasu još više ćemo razumeti reči Jevanđelja i znati da nas Sveta Bogorodica čuva".

Patrijarh služio moleban

Nakon što je uz najviše crkvene i državne počasti Pojas Presvete Bogorodice dočekan na aerodromu, patrijarh Porfirije je sa arhijerejima SPC služio moleban.