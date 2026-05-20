Danas su poslanici, na zasedanju treće sednice redovnog prolećnog zasedanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije, usvojili četiri izborna zakona, kojim se ispunjava 5 preporuka ODIHR-a — Odluka o izmenama Odluke o sastavu stalnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim parlamentarnim institucijama i Odluka o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije.

Skupština je takođe usvojila dopunu Zakona o izboru predsednika Republike, izmene i dopune Zakona o izboru narodnih poslanika, izmene i dopune Zakona o lokalnim izborima i izmene i dopune Zakona o Ustavnom sudu.

Od tih pet preporuka, jedna je prioritetna preporuka, tako da sve priče blokaderske opozicije kako su ovo nebitne preporuke padaju u vodu.

Ispunjavanjem preporuka ODIHR-a vlast je pokazala da želi da dodatno učvrsti poverenje svih građana u izborni proces, te da ga učini još transparentnijim.

Sa druge strane, blokaderski poslanici takozvane "evropske opozicije" nisu glasali za usvajanje zakona kojima se ispunjavaju preporuke ODIHR-a, nisu se čak ni udostojili da prisustvuju glasanju, koje je počelo u 15 časova, iako im je to radno mesto, a čini se, naučeni prethodnim iskustvima, da su im usta puna Brisela, Evropske unije i OEBS-a, kao i da će nastaviti tako da bude čim ponovo krenu u svoju turneju pljuvanja sopstvene zemlje po Evropi.

Čini se da je ipak ključni razlog nervoze i nezadovoljstva blokadera, taj što usvajanjem ovih zakona i ispunjavanjem preporuka ODIHR-a njima ponestaje stalnih izgovora za izborni debakl. Sada na izborima neće moći da se vade na loše izborne uslove i da upiru prstom u vlast kako je ona kriva što ih narod neće.

Koji izborne zakoni su usvojeni

- Dopuna Zakona o izboru predsednika Republike

Zakon uvodi novinu u skladu sa preporukom broj 24 iz Konačnog izveštaja Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o parlamentarnim izborima u Republici Srbiji održanim 17. decembra 2023. godine, kojom je navedno da bi Zakon o Ustavnom sudu trebalo da predvidi razumno kratke rokove za postupanje Ustavnog suda po zahtevima za odlučivanje u izbornom sporu, kao i da se omogući duži period za održavanje ponovnih izbora.

Zakon tako propisuje rok od tri dana da nadležni organ za sprovođenje izbora dostavi Ustavnom sudu odgovor i potrebne izborne akte, odnosno dokumentaciju, koji su neophodni za vođenje postupka po zahtevu za odlučivanje o izbornom sporu.

Zakon propisuje da je Ustavni sud dužan da odluči o zahtevu za odlučivanje u izbornom sporu u roku od 20 dana od dana kada je od nadležnog organa za sprovođenje izbora primio odgovor i sve potrebne izborne akte, odnosno dokumentaciju.

Rok od 20 dana se smatra primerenim, imajući u vidu i okolnost da, u skladu sa Zakonom o Ustavnom sudu, postoji obaveza sprovođenja javne rasprave pred Ustavnim sudom o ustavnopravnim pitanjima u postupku rešavanja izbornih sporova.

Zakon takođe propisuje da se rok za održavanje ponovnih izbora, u slučaju kada je odlukom Ustavnog suda poništen u celini ili delimično izborni postupak, produžava sa 10 dana na 30 dana, od dana dostavljanja odluke Ustavnog suda nadležnom organu.

- Dopuna Zakona o lokalnim izborima

Zakon uvodi neke novine u skladu sa preporukama ODIHR-a, kao što je obavezna obuka za rad članova izbornih komisija i biračkih odbora koju će vršiti Republička izborna komisija, uvodi se mogućnost da birači svojim potpisom mogu podržati više izbornih lista, a za izborne liste nacionalne manjine uvodi se obaveza da naziv izborne liste jasno ukaže na vezu sa političkom strankom nacionalne manjine.

Usvajanje zakona je usko povezano sa usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, jer se rešenja u oba predloga zakona zasnivaju na istim preporukama iz izveštaja ODIHR.

Zakon ima za cilj unapređenje postupka izbora odbornika skupština jedinica lokalne samouprave u skladu sa preporukama iz Konačnog izveštaja Posmatračke misije Kancelarije OEBS za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) o izborima za narodne poslanike održanim 17. decembra 2023. godine koje se odnose na one aspekte izbornog postupka uređene Zakonom o izboru narodnih poslanika i to: unapređenje kapaciteta organa za sprovođenje izbora i postupak kandidovanja, uključujući i kandidovanje izbornih lista nacionalnih manjina.

Rešenja obuhvaćena zakonom se odnose na preporuke broj 2, 11 i 20 iz izveštaja ODIHR-a, a tekst zakona sačinjen je u skladu sa poslednjim komentarima ODIHR od 17. aprila 2026. godine.