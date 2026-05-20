Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla", gde je dočekan Pojas presvete Bogorodice sa Svete Gore, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, da to za Srbiju predstavlja ogromnu čast, ali i ogromnu nadu.

"I verujem, kako je to otac Jefrem rekao, da će sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili i manje izloženi napadima različitih stranih sila, i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod", rekao je Vučić, u prisustvu patrijarha srpskog Porfirija.

Vučić je istakao da je Spasovdan dan kada pravoslavni hrišćani slave pobedu života nad smrću, uzdizanje čoveka ka Bogu, nadu i spasenje.

Služen moleban na aerodromu "Nikola Tesla"

Naglasio je da će ovaj Spasovdan biti posebno radostan, jer će na čelu litije biti časni Pojas Presvete Bogorodice.

"Časni pojas je stigao u Bogorodičin grad, grad despota Stefana čiji je roditelj, neumrli Lazar, darivao na večno čuvanje ovaj sveti pojas manastiru Vatopedu. I danas sam doznao i visokoprepodobni iguman Jefrem nas je obavestio da je od stranih zemalja pojas Presvete Bogorodice bio u Rusiji, da je na ovako svečan način tamo dočekan 2011. godine. Lično je uz patrijarha Ruske crkve bio i predsednik Vladimir Vladimirović Putin, da je na isti takav način dočekan na Kipru, naravno na više mesta u Grčkoj i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu čast, za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu", rekao je Vučić.

Kako je rekao, ako je iko na zemlji ostvario zakon Hristov, ostvarila ga Bogorodica.

"Ako je iko na ovome svetu pretrpeo najveće žalosti Hrista radi, pretrpela ih je ona. Ako je iko pokazao najsavršenije smirenje pred Bogom, pokazala ga je ona, ako je iko zaslužio najveću slavu na nebu, zaslužila je ona. Tu nebesku slavu o kojoj govori vladika Nikolaj mi slavimo u Beogradu i Srbiji. Veseli se srpski pravoslavne svete", poručio je Vučić.

Izrazio je zahvalnost manastiru Vatoped i monasima sa Hilandara i Svete Gore.

"Hvala vama Vaša Svetosti, što ste omogućili ovoliku radost i ovoliku sreću srpskom pravoslavnom narodu. Živela Srbija", poručio je Vučić.

Pojas Presvete Bogorodice će se nositi beogradskim ulicama tokom sutrašnje Spasovdanske litije.

Ova svetinja je dočekana uz posebne crkvene i državne počasti i služenje molebana.

Časni Pojas stigao je u Srbiju u pratnji igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema, ministra u Vladi Srbije Nenada Popovića i bratstva manastira Vatoped.