Svi zajedno - oni koji su na vlast došli upravo zahvaljujući borbi protiv Mila Ðukanovića i podršci srpskog naroda danas su slavili otcepljenje Crne Gore od zajedničke države sa Srbijom.

Tako su se na istom mestu našli i Milojko Spaić, i raspop Miraš Dedeić, i Milo Ðukanović, i Andrija Mandić, i Ranko Krivokapić, i Gojko Perović, sve uz blagoslov Mitropolije crnogorsko-primorske.

U Crnoj Gori danas nema srpske trobojke kao državnog simbola, srpski jezik nije službeni jezik, a pritisci i napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu ne prestaju. Uprkos svemu tome, uprkos osećanjima velikog dela srpskog naroda i u Crnoj Gori i u Srbiji, zvanična Podgorica je slavila datum koji mnogi Srbi doživljavaju kao dan razdvajanja i političkog udaljavanja od sopstvenog identiteta i istorije.

I dok su mnogi odlučili da budu deo tog događaja, Milan Knežević i njegova stranka ostali su po strani. Time je, po mišljenju njegovih pristalica, povučena jasna politička i nacionalna distinkcija između principa i političkog oportunizma.

Nekome je funkcija bila važnija od doslednosti. Nekome obraz ipak nije imao cenu.

U vremenu kada mnogi menjaju stavove zarad funkcija, političkih dogovora i međunarodnih pohvala, Knežević je odlučio da ne prisustvuje proslavi koja vređa osećanja velikog dela srpskog naroda i u Crnoj Gori i u Srbiji. Time je poslao jasnu političku poruku da postoje granice preko kojih ne želi da pređe i da nisu sve funkcije vredne odricanja od sopstvenih principa.

Zato je danas povučena jasna linija razdvajanja.

Sa jedne strane oni koji su zarad vlasti spremni da zaborave sve što su nekada govorili.
Sa druge strane Milan Knežević i njegova stranka, koji su ostali dosledni svojim stavovima i svom narodu.

Takođe, treba imati u vidu da da je ono ključno što se desilo nakon te 2006. činjenica da je Crna Gora dve godine nakon toga, u oktobru 2008. godine, povukla najsramniji potez u svojoj istoriji, a to je priznanje takozvane države Kosovo.

- Zabila je nož u leđa bratskoj Srbiji protivno stavu osamdeset pet odsto građana Crne Gore koji su bili isključivo protiv tog priznanja i ono što je Crna Gora tada uradila je najbolja potvrda da je ta država nastala na antisrpskom narativu - rekao je nedavno Knežević.

